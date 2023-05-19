Buzdolabına koymamanız gereken 10 şey

Buzdolabı, farklı yiyecek türlerini saklamak için çok amaçlı bir yer gibi görünebilir, ancak aslında durum böyle değil. Bazı yiyeceklerin buzdolabına konmasına gerek yoktur. Buzdolabındaki bazı alanlar genellikle sebze ve meyvelerin saklanması için ayrılmış olsa da bu kurallar her zaman doğru değildir. Bazı sebzeleri ve çeşnileri buzdolabında saklamak aslında raf ömürlerini kısaltabilir ve hatta gıdanın kalitesini kötüleştirebilir.

Aşağıdaki tavsiyelerimizi okuyun ve yiyeceklerinizin daha uzun süre dayanması için nerede saklayacağınızı öğrenin. Yiyecek israfını azaltırken para biriktirmekten daha iyi ne olabilir?

1. Acı sos

Acı sos kilerde üç yıla kadar mutlu bir şekilde yaşayabilir, bu nedenle buzdolabına koymanıza gerek yoktur.

2. Patates

Soğutma, patateslerin lezzetini olumsuz etkiler, bu nedenle onları kilerde kağıt torbalarda saklayın; plastik torbalar nemi hapseder ve çürümeyi hızlandırır.

3. Ekmek

Buzdolabı ekmeği çabuk kurutur. Bunun yerine, dört gün içinde yiyeceklerinizi oda sıcaklığında tutun ve gerisini dondurun.

4. Soğanlar

Soğanlar, kilerdeki orijinal file çantalarını (veya hava sirkülasyonu sağlayan herhangi bir çantayı) severler. Soğanları, soğanların çürümesine neden olabilecek nem ve gazlar yayan patateslerden uzak tutun.

5. Piller

Pilleri oda sıcaklığında bir çekmecede saklayın. Aşırı soğuk (veya sıcak) performansı düşürebilir.

6. Sarımsak

Sarımsak kilerde iki ay iyi iş görecektir. Havanın etrafında hareket edebilmesi için gevşek bir şekilde saklayın.

7. Domates

Domatesler buzdolabında büzüşebilirler, bu yüzden onları plastik poşetlerden çıkarıp bir tezgahta bırakın. Olgunlaşmayı hızlandırmak için onları bir kağıt torbada saklayın. Olgunlaştıklarında, yaklaşık üç gün dayanırlar.

8. Kahve

Buzdolabı, hem öğütülmüş kahvenin hem de kahve çekirdeklerinin lezzetini etkileyebilecek yoğuşma oluşturur. Bunun yerine kilerdeki hava geçirmez bir kapta kahve en iyi şekilde tüketilir.

9. Oje

Ojeyi buzdolabında tutmak koyulaşmasına neden olabilir. En iyi sonuç için ojeyi oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın.

10. Kış kabakları

Pazardan kabak aldınız ve onun buzdolabına koymanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Meşe palamudu, butternut, delicata ve spagetti gibi kabak çeşitleri kilerde yaklaşık bir ay veya daha fazla dayanır.