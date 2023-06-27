Çabuk bozulmaması için çilekleri nasıl saklamalısınız?

Buzdolabını açıp taze çileği açıp bozulmaya başladıklarını fark ettiğiniz oldu mu? Çoğu zaman, mükemmel şekilde olgunlaşmış meyveler, onları satın aldıktan birkaç gün sonra bozulma eğilimindedir ve bu da son derece sinir bozucu olabilir. Taze meyvelerin pahalı olmasının yanı sıra onları çöpe atmak bir yiyecek israfıdır. Neyse ki, çileklerinizi hafta boyunca ve sonrasında taze tutmanıza yardımcı olacak birkaç yöntem var. Bazı önemli çilek saklama ipuçları için okumaya devam edin!

Çilek nasıl saklanır?

Aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak buzdolabında düzgün bir şekilde saklandığında, çilekler bir haftaya kadar taze kalmalıdır. Meyvelerinizi yemeden önce daima küf ve diğer bozulma belirtileri açısından inceleyin.

1. Hava geçirmeyen cam kaplara koyun: Yıkanmamış çilekleri bir cam gıda saklama kabına veya cam kavanoza aktarın ve sıkıca kapatıldığından emin olun.

2. Kağıt havlu yöntemi: Temiz, kuru bir kağıt havluyu bir kaba koyun ve üzerine yıkanmamış çilekleri koyun. Kapağı kapatın ve kabı buzdolabına yerleştirin.

3. Sirkeyle durulayın: Çilekleri bir sirkeli suda (bir ölçek beyaz sirke ve üç ölçek su) birkaç dakika bekletin. Sonra süzün, kurulayın ve cam bir kapta temiz bir kağıt havlu üzerine koyun. Kapağı gevşek bir şekilde kapatın ve buzdolabında saklayın.

Kesilmiş Çilek Nasıl Saklanır?

Çileklerinizi saklamadan önce önceden kesmek daha uygunsa, kesilmiş çilekleri taze tutmak için yukarıdaki saklama yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ayrıca plastik sargı veya alüminyum folyo ile sıkıca sarabilirsiniz. Çileklerin yıkanıp kesildikten sonra bütün, yıkanmamış meyvelerden daha çabuk bozulacağını ve genellikle buzdolabında yalnızca üç ila dört gün dayanacağını bilin.

Çilek Püresi Nasıl Saklanır?

Taze çilek püresini çırpmak, artık meyveler için harika bir kullanımdır. Püreyi hava geçirmez bir kapta üç ila beş gün buzdolabında saklayın ve yulaf ezmesi , dondurma veya yoğurt parfe üzerine gezdirerek kullanın. Ayrıca püreyi üç aya kadar dondurabilirsiniz. Püreyi kullanmaya hazır olduğunuzda, bir gece buzdolabında eritin veya mikrodalgada 20 ila 30 saniye ısıtın.

Çilek Nasıl Korunur?

Çilekleri saklamanın birkaç yolu vardır ve en popüler yöntemlerden biri onları konserve etmektir. Bütün, kabuklu çileklerin konserve edilmesi tercih edildiğinden, bunları yıl boyunca turtalarda veya birçok şeyde kullanabilirsiniz . Çilekleri toplarken veya satın alırken, taze, sert ve lekesiz meyveler arayın.

Çilekleri şekerli veya şekersiz olarak konserve etmenin iki yolu vardır. Çilekleri şekerle konserve etmek, zamanla doğal lezzetlerini ve dokularını korumalarına yardımcı olurken, çoğu kişi gerekli olmadığı için tatlı katkı maddesini atlamayı tercih ediyor. Çileklerinizi şekerli veya şekersiz muhafaza etmeniz gerçekten kişisel bir tercih meselesidir, ancak renk ve dokuyu korumaya yardımcı olduğu için şeker kullanmanızı öneririz.

Çilekleri şekerle konserve etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Çilekleri yıkayın, kabuklarını soyun ve saplarını kesin.

2. Çilekleri geniş bir kaseye koyun ve üzerlerine ¾ su bardağı beyaz şeker serpin. Çilekleri parçalamamaya dikkat ederek hepsinin eşit şekilde kaplandığından emin olmak için karıştırın.

3. Kaseyi kapatın ve çilekleri buzdolabında yaklaşık altı saat şeker içinde yumuşatın.

4. Çilekler buzdolabındayken, kullanacağınız konserve aletlerinin yanı sıra kavanozlarınızı ve kapaklarınızı iyice temizleyin.

5. Çilekler dinlendikten sonra bir tencereye aktarın ve orta-düşük ateşte şeker tamamen eriyene ve her şey iyice ısınana kadar ara sıra karıştırarak ısıtın.

6. Bir huni kullanarak, çilekleri fırında ısıtılmış, ısıtılmış bir litre kavanoza dikkatlice aktarın. Huni, kavanozun kenarını temiz tutmaya yardımcı olacaktır.

7. Kavanoz neredeyse çileklerle dolduğunda, kavanozun üstünde yaklaşık ½ inç boşluk bırakarak içine çilek sularını dökün. Kavanozun kenarını temizleyin ve temiz bir kapakla gevşekçe kapatın.

8. Kavanozu, tamamen kaplanacak şekilde kaynayan su dolu bir tencereye dikkatlice yerleştirmek için maşa kullanarak işleyin. Kavanozu 15 dakika kaynar suda bırakın. (Deniz seviyesinin üzerinde yaşıyorsanız, kavanozun tamamen işlenmesi yaklaşık 20 dakika sürecektir.)

9. 15 dakika geçtikten sonra kavanozu kaynayan sudan maşayla çıkarın ve soğuması için dikkatlice bir bulaşık bezinin üzerine koyun. Kavanozu 24 saat soğumaya bırakın ve tadını çıkarın.

Korunmuş çileklerle ne yapacağınızdan emin değil misiniz? Yulaf ezmesi veya yoğurtlu parfe'ye eklemenizi veya dondurma veya cheesecake'in üzerine koymanızı öneririz .

Çilekleri Dondurabilir misin?

Evet, kesinlikle çilekleri dondurabilirsiniz! Ve diğer bazı yiyeceklerin aksine, çilekler hemen hemen her biçimde dondurulabilir - bütün, ikiye bölünmüş, dilimlenmiş ve hatta ezilmiş. Lezzetli bir tatlıdan sağlıklı bir smoothie'ye kadar herhangi bir şeyde kullanıyorsanız ideal olan önceden kesilmiş çilekleri dondurmak için, çilekleri kesilmiş yüzleri aşağı gelecek şekilde yağlı kağıt serili bir kurabiye tepsisine yerleştirin. Çilekleri birkaç saat dondurun, ardından hava geçirmez bir kaba koyun ve tekrar dondurucuya koyun. Bu yöntemi kullanırken donmuş çilekler yaklaşık 10 ila 12 ay taze kalmalıdır.

Dondurulmuş çilekleri çözmek için, onları dondurucudan en az altı saat kalmaları gereken buzdolabına taşımanız yeterlidir. Çilekleri en az 30 dakika soğuk su altında tutarak veya soğuk suyla dolu daha büyük bir kasenin içindeki bir kaseye koyarak da buzunu çözebilirsiniz. Bu yöntem yaklaşık 15 ila 30 dakika sürer. Sadece, çözüldükten sonra çileklerin biraz daha koyu görüneceğini ve çok daha yumuşak bir dokuya sahip olacağını unutmayın, bu nedenle onları bir meyveli pastayı veya pastayı süslemek için kullanmak istemeyebilirsiniz. Bununla birlikte, bir smoothie'de veya bir kase yoğurt veya mısır gevreğinin üzerinde gayet iyi tat verirler.