Evde smoothie nasıl yapılır? 25 lezzetli smoothie tarifi

Smoothie nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Smoothie meyve suyundan biraz daha koyu kıvama sahip bir içecek. Sevdiğiniz meyve ve sebzelerden hazırlayacağınız bir sağlık iksiri. Üstelik tam bir zaman tasarrufu. Bakmayın adının havalı oluşuna! Tek ihtiyacınız olan taze meyve, sebzeler ve onlara katkı sağlayacak lifli gıdalar. Tabii bir de blender’a ihtiyacınız olacak. Sağlıklı ve pratik smoothielere gelin birlikte göz atalım. Peki, smoothie nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli 25 smoothie tarifi: (Bu haberin ardından ketojenik smoothie tarifleri makalemize de akabilirsiniz)