Çamaşır yıkarken en sık yapılan 13 hata

Kokuları karıştırmaktan yanlış giyisileri birlikte yıkamaya kadar insanların çamaşır yıkarken sıklıkla yaptığı hatalar bulunuyor. Bizim de size bu hatalardan kaçınmak için bazı tavsiyelerimiz var...

ÇAMAŞIR YIKARKEN SIKLIKLA YAPILAN 13 HATA

Çok fazla deterjan kullanmak Giysilerden sonra koku veren temizlik malzemeleri eklemek Lekeli çamaşırı makineye atmadan önce ön işlem yapmamak Farklı çamaşır kokularını karıştırmak Makineyi aşırı doldurmak Farklı dokudaki giysileri birlikte yıkamak Aşırı yıkama ve aşırı kurutma Çamaşır makinesini temizlememek Bir kere giyilen ve kirlenmeyen giysiyi yıkamak Beyazları ve renklileri birlikte yıkamak Ekstra su eklemek Yıkadığınız eşyaları kaldırmadan yenisini yıkamak Bir çamaşır rutini oluşturmamak

ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK

Pek çok insan bunun farkında değil ancak çok fazla deterjan kullanmak aslında ters tepebilir ve kıyafetlerinizi yıkamadan önceki halinden daha kirli hale getirebilir. Aşırı deterjan, çamaşırlarınıza ve makinenin içine kir ve kirecin bulaşmasına neden olabilir.

GİYİSİLERE KOKU VEREN BONCUKLAR EKLEMEK

Huffington Post'a göre giysileri makineye koyduktan sonra deterjan, koku artırıcı boncuklar veya çamaşır artırıcı eklemeyin. Yeni çamaşır makineleri daha az suyla çalıştıkları için bu boncukları tam anlamıyla eritemiyor.

KİRLİ ÇAMAŞIRA ÖN İŞLEM YAPMAMAK

Kirli, lekeli çamaşıra yapacağınız 5 saniyelik bir ön işlem işinizi kolaylaştırabilir. Ancak ön işlemsiz makineye atmak çamaşırınızın lekeli kalmasına neden olabilir.

ÇAMAŞIR KOKULARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK

Aynı kokuya sahip ürünleri kullanmak çamaşırınızın daha güzel kokmasını sağlayacaktır. Farklı kokular birbiriyle çakışabilir ve istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

MAKİNEYİ AŞIRI DOLDURMAK

Çamaşır makinesini aşırı doldurmanın en kötü yanlarından biri çamaşırların kirli kalması ve doluluktan dolayı birbirine sürten çamaşırların liflenmesi ve daha çabuk aşınmasıdır.

FARKLI DOKUDAKİ GİYİSİLERİ BİRLİKTE YIKAMAK

Bu konudaki en önemli öneri, kotlarınızı kotlarla, nevresimlerinizi nevresimlerle, havlularınızı da havlularla yıkamanız olacaktır. Narin kumaşlarınızı asla havlu ve temizlik bezleriyle birlikte yıkamayın...

AŞIRI YIKAMA VE AŞIRI KURUTMA

Giysilerinizi ekstra uzun sürede yıkamak çamaşırınızı daha temiz yapmayacaktır aksine aşınmasına ve yıpranmasına neden olacaktır. Bu tavsiyemiz aynı şekilde kurutma makineleri içinde geçerli...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEMEK

Tamamen boş olan çamaşır makinenizi olabildiğince sıcak su ve 1 bardak çamaşır suyu ile doldurmanızı tavsiye ediyoruz. 1 saat sıcak suda bekletip makinenizi çalıştırın. Bu işlem tamamlandıktan sonra, yıkayıcıyı tekrar sıcak suyla doldurun ve 1 litre beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Sirke ve çamaşır suyu adımlarını ayırmak oldukça önemli ikisinin karışmaması gerekiyor.

BİR KERE GİYİLEN VE KİRLENMEYEN GİYİSİYİ HEMEN YIKAMAK

Kısa bir süre giyildiği ve kırıştığı için bir kıyafetinizi hemen yıkamamanızı öneriyoruz.

BEYAZLARI VE RENKLİLERİ BİRBİRİYLE YIKAMAK

Neredeyse herkesin başına gelmiştir; kırmızı bir ürünle beyaz bir kıyafeti yıkamak ve ortaya çıkan pembemsi renk. İlk hatadan sonra bir daha böyle bir şey yapmasak da koyu renklerle açık renkleri birlikte yıkamamak gerekiyor. Renk vermese bile beyazların daha beyaz kalması için buna dikkat edilmesi gerekiyor.

EKSTRA SU EKLEMEK

Özellikle son çıkan çamaşır makineleri tasarruf sağlamak için daha az suyla çalışıyor. Siz eğer daha fazla su basarsanız, makine suyun giysilerinize baskı yapmasına izin vermez ve süreci daha da kötüleştirir.

YIKADIĞINIZ EŞYALARI KALDIRMADAN YENİSİNİ YIKAMAK

Makine içinde kalmış çamaşır ya da sepette ıslak beklemiş kıyafetler kadar kötü kokan bir şey yoktur. O yüzden önce makineden çıkardığınız çamaşırları asın sonra yenisini atın.

BİR ÇAMAŞIR RUTİNİ OLUŞTURMAMAK

Çamaşır yıkama sürecini daha sorunsuz hale getirmek için bir çamaşır yıkama rutinine sahip olmalıyız. Bu dolabınızda giyisinizin bitmemesine yardımcı olur ve en sevdiğiniz tişörtü aramaktan yorulmazsınız.