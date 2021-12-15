Cem Yılmaz'ın Stand-Up gösterisi Netflix'e geliyor: Yayın tarihi duyuruldu
Netflix, Cem Yılmaz'ın 'Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus' stand-up gösterisinin yayımlanacağını duyurdu.
Netflix yılın son günü Cem Yılmaz'ı izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün yayın platforumunun twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus, yılbaşı gecesinde, 31 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.
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Netflix'in twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle: Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te.