Cem Yılmaz'ın Stand-Up gösterisi Netflix'e geliyor: Yayın tarihi duyuruldu

Netflix yılın son günü Cem Yılmaz'ı izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün yayın platforumunun twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus, yılbaşı gecesinde, 31 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Netflix'in twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle: Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te.