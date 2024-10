Çocuğunuzun sevgilisinden hoşlanmıyor musunuz?

Netflix'in "Nobody Wants This" dizisinde, yakışıklı genç bir hahamın Yahudi olmayan bir kadına aşık olması aile üyeleri tarafından onaylanmaz. Siz de çocuğunuzla bu tarz bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Terapistler ebeveynlere çocuklarının partneri hakkında şüpheleri varsa ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun tüm hayatını kim olduğunu ve onu nasıl destekleyeceğinizi öğrenerek geçirdiniz. Çocuğunuzun sevgi ve mutluluk bulmasını isterken, romantik partnerini neredeyse imkansız bir ideale bağlı tutuyor olabilirsiniz.

"Çocuğunuz için hiç kimsenin yeterince iyi olmadığını düşünmek kolaydır. Onlar için sadece en iyisini istersiniz ve kişinin mükemmel olmasını istersiniz," diyor terapist Colleen Marshall.

Aynı zamanda, çocuğunuzun bu seçimi kendi başına yapmasına güvenmelisiniz. Marshall, "O partnerin onlar için ne olması gerektiğini en iyi bilecek kişi yine onlardır," diyor.

ENDİŞENİZ TAM OLARAK NEDİR?

Çocuğunuzun partnerinin sözlerinin veya eylemlerinin sizi rahatsız ettiğini düşünüyorsanız, sizi rahatsız eden şeyin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışın.

Bir kusur olarak gördüğünüz şeyin, ailenizde işlerin yapılış biçimindeki bir farklılık veya alışık olmadığınız bir davranış olması mümkün.

Marshall, "Her ailenin kendine özgü değerleri, gelenekleri ve var olma biçimleri vardır. Bunlar bazen yeni ilişkilerde gerginlik kaynağı olabilir," diyor.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının dini ve kültürel geleneklerini sürdürmesini ister ve toplum dışından bir eş seçmek gerginliğe yol açabilir. Bu çekinceler, yakışıklı genç bir hahamın (Adam Brody) Yahudi olmayan bir kadına (Kristen Bell) aşık olduğu ve çiftin onun aile üyelerinin onayını kazanmakta zorlandığı Netflix dizisi "Nobody Wants This"te örneklendiriliyor.

Son olarak, bir miktar rekabet veya kıskançlık hissettiğinizi kabul etmeniz gerekebilir. Çocuğunuzun partneri, acil durum irtibat kişisi olarak sizin yerinizi alır ve yardıma ihtiyaç duyduğunda ilk başvurduğu kişi olur. Bu konuda duygularınızın olması sorun değil; ancak bu duyguların çocuğunuzla olan ilişkinize zarar vermesine izin vermek istemezsiniz.

Çocuğunuza destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir şekilde yaklaşabilir misiniz?

Çocuğunuzun partnerinin ona davranış şekli konusunda endişe duyuyorsanız ancak bu endişe güvenlik endişesi düzeyinde değilse, durumu daha iyi anlayabilmek için açık uçlu sorular sormayı deneyin.

Doğrudan gelip partner hakkında suçlamalarda bulunmak veya ayrılmaları gerektiğini söylemek çocuğunuzun savunmaya geçmesine neden olabilir.

Brateman, bunu bir tohum ekmek olarak düşünmenizi önerdi. Çocuğunuz davranışı o anda sizin gördüğünüz şekilde görmeyebilir, belki de o kişiye çok aşık olduğu için, ancak bu ileride değişebilir.

"Sana karşı ne kadar küçümseyici/hakaret edici davrandığına inanamıyorum!" demek yerine, bu yine çocuğunuzun partnerini savunmasına neden olabilir, "O, 'Hayır, bundan haberin yok' dediğinde nasıl hissettin?" diyebilirsiniz.

Marshall, "Çocuğunuza neden bu kişiyi bu kadar sevdiğini, onunla birlikteyken nasıl hissettiğini, neden daha önce çıktığı diğer kişiler yerine bu kişiyle evlenmek istediğini sorun." diye öneriyor.

Bir ilişkiyi dışarıdan yargılamak zordur. "İlişkideki iki kişi, ilişkinin nasıl olduğunu ve onlar için ne kadar iyi veya kötü olduğunu gerçekten bilebilir. Ancak yargılayıcı olmadan ve meraklı kalarak ve çocuğunuzun ne aradığını ve neden bu kişiden hoşlandığını anlayarak yardımcı olabilirsiniz."