Çocuklu aileler için: DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort yeni sezon öncesi çocuklu aileler için hazırladığı konspetleri duyurdu. Torba koyunda çocuklu bir tatil yapmak isteyen aileleri ağırlamaya hazırlanan DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort'dan yapılan açıklamada Mavi Bayraklı özel plajı olan otelin, aileler ve çocuklar için keyifli yeşil alanlara sahip olduğu belirtildi.

Çocuklu aileler için Ultra Her Şey Dahil konseptine sahip otelden yapılan açıklamada tüm sezon boyuncua çocuklar için özel etkinlikler ve atölyeler hazırlandığı da belirtildi.





Açıklamada, "Otel içerisindeki Kids Club çocukların zumba, jimnastik, havuz oyunları ve sanat atölyeleriyle keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlayacak" denildi.