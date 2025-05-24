Çok kullandığınız 6 yaygın küçümseyici ifade

İnsanlarla iletişimimizde nazik ve şefkatli olmaya çalışsak da, bazen fark etmeden sınırları aşabiliyoruz.

"Konuşmalar Nasıl Yapılır" kitabının yazarı, kendi üstünlüğümüzü ima edecek şekilde biriyle konuştuğumuzda küçümseyici davrandığımızı söylüyor. Bu kibirli bir ses tonuyla gerçekleşir.

"Başka bir deyişle, birine 'Tanrı seni korusun' gibi küçümseyici bir tavır sergilediğinizde, sahte bir nezaket kişiliği takınıyorsunuz ancak bunun altında açık bir üstünlük mesajı var. Onlara aşağılık olduklarını gösteren bir şekilde davranıyorsunuz."

Headlee, başkalarına tepeden bakma eğiliminin kendi sosyal statümüzü yükseltmeye çalışmaktan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Hepimiz zaman zaman hata yaparız, ancak genel olarak küçümseyici bir şekilde iletişim kurmaktan kaçınmak isteriz çünkü bu diğer kişiye hakaret ve aşağılama olur. Küçümseme sadece söylediklerimizde değil, kullandığımız ses tonunda ve yüz ifadeleri gibi sözsüz ipuçlarında da saklı olabilir. Örneğin gözlerimizi devirmek veya birinin başını okşamak gibi...

İşte etkilerinin farkında olmadan söyleyebileceğimiz bazı yaygın kullanılan küçümseyici ifadeler. (Ve bir kişiye küçümseyici gelen şeyin bir başkasına küçümseyici gelmeyebileceğini unutmayın.

SIK KULLANDIĞINIZ 6 YAYGIN KÜÇÜMSEYİCİ İFADE

1. "Ah, ne kadar da sevimli"

"Ah ne kadar tatlı" veya "Tanrı seni korusun" gibi diğer varyasyonlar da küçümseyici görünebilir. Bir şeyin sevimli veya tatlı olduğunu gerçekten ifade etmeye çalışıyorsanız, sorun değil. Ancak Crain, ses tonunuzdaki o üstünlük ifadesi kullandığınızda dikkatli olun diyor.

Headlee verdiği bir başka örnekte: Diyelim ki bir arkadaşınız size erkek arkadaşından bahsediyor, ancak siz o adamı gerçekten sevmiyorsunuz. Arkadaşınız bir hikaye anlatıyor ve siz de küçümseyici bir şekilde "Ah, bu çok tatlı" diye karşılık veriyorsunuz.

"Eğer siz böyle bir durumda olsaydınız, bir arkadaşınıza yeni erkek arkadaşından bahsediyor olsaydınız, o arkadaşınızdan ne duymak isterdiniz?" "Onlardan hoşlanmasalar bile, muhtemelen 'Çok sevindim. Gerçekten hoşlandığınız birini bulmuşsunuz gibi görünüyor ve bu beni gerçekten mutlu ediyor. Sizin mutlu olmanızı istiyorum.' gibi bir şey duymak isterdiniz."

2. 'Aslında...' (veya başka bir erkek egemen ifade)

Headlee, erkek egemen ifadenin küçümsemenin en yaygın örneklerinden biri olduğunu söylüyor.

"Birine, ya zaten uzman olduğu ya da gerçekten açıklanması gerekmeyen bir şeyi açıkladığınızda, açıkça bildiklerini" söylüyor. "Genellikle gerçekten basitleştirilmiş bir dil kullanırsınız."

İfade biçimi duruma göre farklılık gösterebilir ancak bir erkeğin bir kadınla sohbete katılıp "aslında" demesi ve ona bariz bir şey veya zaten çok şey bildiği bir şey hakkında nutuk atması klasik bir örnektir.

3. "Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz"

Yine, kelimelerin ardındaki ton burada gerçekten önemlidir.

Yazar Phoebe Mertens Bolde.com'da "Bazen bu gerçek bir teselli olabilir ancak aynı zamanda küçümseyici de olabilir, özellikle de ton duyguyla uyuşmuyorsa," diyor.

"Düşük beklentiler koymuşlar ve kişinin bunları bile karşılayabildiğine şaşırmış gibi görünebilir."

Bunu şöyle düşünün, Headlee şöyle diyor: Bir arkadaşınıza iş aradığınızı ve aramanın gerçekten zor olduğunu anlatırsanız, "Eh, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor." diye yanıt verse nasıl hissederdiniz?

"Bu durumda ne duymak isterdiniz? Muhtemelen şöyle bir şey duymak istersiniz, 'Aman Tanrım, bu çok zor. İş aramak ve bulamamak çok zor. Endişelenmiş olmalısın. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?' diyor.

4. "Sadece yapman gereken..."

Birine hayatını nasıl yaşayacağına dair kesin tavsiyelerde bulunmak, küçümseyici bir tavır olarak algılanmanın bir yoludur.

Crain, "Örneğin, 'Bunu gerçekten yapmalısın; hayatını çok daha iyi hale getirir' veya 'Bunu yapmalısın; bunu yapmak zorundasın' demek," diyor.

Crain, bu şekilde bir şeyler söylemenin "kişinin şu anki yolunun yanlış olduğunu" ve sizin daha iyisini bildiğinizi ima ettiğini söylüyor.

Yaklaşımınızda küçük bir değişiklik yapmak bile yardımcı olabilir. "Bence bunu yapmak senin için faydalı olabilir," gibi bir şey düşünün, 'Yapmalısın' demek yerine. Belki de 'belki' ifadesini kullanmayı deneyin," diyor Crain.

"Bir şeyi yapmanın kesin bir yolunu öneren her şey küçümseyici olarak algılanabilir çünkü mesaj üzerinde baskı oluşturur. 'Belki' bu baskıyı yumuşatır.

5. 'Bu o kadar da büyük bir sorun değil'

Oregonlu psikolog Scott Rower, bu tür bir yanıtın hem küçümseyici hem de geçersizleştirici olduğunu söylüyor. Bu, sizin önemli olmadığını düşünmeniz durumunda diğer kişinin de önemli olmadığını düşünmesi gerektiği, onun konuyla ilgili deneyim ve duygularının göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Rower, "Konuşmacı olarak duygularının duruma göre orantısız olduğunu düşünmeniz, kişinin bu duyguları hissettiği gerçeğini değiştirmez," diyor. "Duygular seçilmez. Bu duyguları aktif tutmanın ve birinin bu duygulara saplanıp kalmasını sağlamanın en iyi yolu, onları bu duyguları hissettikleri için utandırmaktır. Eski bir deyişin dediği gibi, "Direndiğimiz şey devam eder."

6. "Anlamazsın"

Ya da "Anlamazsın" veya "Anlamıyorsun, değil mi?" şeklinde ifade edilebilir.

Crain, "Bu ifadeler, alıcı taraftaki kişinin bir şeyi anlayacak veya kendisine ait olmayan bir deneyimi anlayacak kadar akıllı olmadığını ima eder," diyor.

Ve son bir düşünce: Küçümseyici olmak yalnızca düşüncesiz insanların yaptığı bir şey değildir. Hepimiz başkalarıyla konuşurken bu tür hatalar yaparız.