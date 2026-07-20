Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Daha 17, son bölümüyle yine çok konuşuldu. 19 Temmuz’daki yayının hemen ardından paylaşılan yeni fragman ise izleyicide her zamanki heyecanı yaratmak yerine tartışmaları beraberinde getirdi...
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Kanal D’nin reyting rekortmeni yaz dizisi Daha 17 her bölümüyle adından söz ettiriyor. Daha 17 8. bölümüyle 19 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi.
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Aras ve Leyla'nın sevgili rolü yapmaya başladığı bölümde, Aras Teoman tarafından darp edildi.
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Daha 17 son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.
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DAHA 17 9. BÖLÜM FRAGMANI
Fragmana göre Şebnem, yurdun kapanmasına neden olacak kritik hamlesini gerçekleştirirken, Aras ile yeniden karşı karşıya geliyor. Öte yandan Teo'nun ailesine karşı beslediği öfke giderek büyürken, Deniz'in Leyla'ya yaptığı dikkat çekici itiraf da hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmeler arasında yer alıyor.