Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 9. BÖLÜM FRAGMANI

Fragmana göre Şebnem, yurdun kapanmasına neden olacak kritik hamlesini gerçekleştirirken, Aras ile yeniden karşı karşıya geliyor. Öte yandan Teo'nun ailesine karşı beslediği öfke giderek büyürken, Deniz'in Leyla'ya yaptığı dikkat çekici itiraf da hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmeler arasında yer alıyor.