10 soruda soğanlı bitkiler

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Bu aydan itibaren gelecek sezon sağlıklı ve verimli ürün almak için bahçe, balkon ve saksı bitkilerini ele almak gerekiyor. Bunların başında da soğanlı bitkilerin dikimi geliyor.

Yazı: Gülnar Önay/Evbahçe



1. Soğanlı bitki ne demektir?

Birçok yıl ardı ardına gelişmek ve çiçek açmak için gerekli besin deposunu yer altında bulunan organlarında bulunduran bitkilere verilen genel addır. Bu organlar değişik biçimdedir. Lale, sümbül, nergis soğanlı; anemon ve begonya yumrulu; glayöl ve çiğdem soğansı yumrulu; kana, kala, yıldız çiçeği ve süsen köksaplı çiçeklerdir. Bu türlerin soğan boyları gibi gelişmiş halleri değişik boyda olur. Örneğin, çiğdemin boyu birkaç santimken, kana ve zambak 1-1.5 metreye kadar boylanabilir.



2. Ne zaman dikmeliyiz?

İlkbaharda çiçek açacak olanları -lale, sümbül, nergis gibi- ekim ve kasım ayları içinde dikmeliyiz. Çiğdem ve kardelen erkenci yapıları nedeniyle şubat ayında, nergis ve sümbül mart, lale de nisan başında çiçek açar.



3. Soğanın çapı ne demektir?

Soğan ya da yumrunun en geniş bölgesine çap denir. Türüne göre çap ne kadar geniş ve dolgunsa, bitki o kadar sağlıklı olacaktır. Amarilis gibi bitkilerin çapları 40 santimi bulabilir. Lale ve sümbül soğanlarını seçerken içlerinin dolu (sıkı), çaplarının da geniş olanlarını seçerseniz, güzel ve kocaman çiçekler açacağını garantilersiniz.



