Açelya çiçeği; güzelliğiyle balkon ve bahçelerimize bambaşka bir hava katıyor. Peki açelya yetiştirmek, bakımını yapmak ne kadar kolay?

Çiçek veya bitki yetiştirmenin insanın ruh haline ve evinin atmosferine kattığı faydalar saymakla bitmez. Evinizin dekorasyonuna göre hangi bitkiyi yetiştirmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor tabii öncelikle. Birçok renge sahip olan açelya çiçeği, bu konuda olabilecek en iyi alternatiflerden biridir. Açelya bakımı zor bir çiçek gibi görünse de rutin olarak onunla ilgilenmeyi alışkanlık haline getirirseniz onun da sizi mutlu ettiğini göreceğinize emin olabilirsiniz. Bitkilerin evinizin atmosferine yaptığı katkıyı görünce inanamayacaksınız.





Açelya Çiçeği Nedir?

Açelya çiçeği; pembeden eflatuna, beyazdan sarıya birçok rengi olan kokusuz bir çiçektir. Fundagiller familyasına ait olan bu bitkinin ana vatanı Asya ve Kuzey Amerika’dır. Daha çok akarsu bölgelerinde ve gölgelik yerlerde yaşadığı için bir kış çiçeğidir.



Renkli yapısından ve güzelliğinden dolayı daha çok bahçe, ev ve kalabalık mekanlarda süs bitkisi olarak kullanıldığını görüyoruz. Bahar ve yaz aylarında daha çok pembe ve altın sarısı renginin bütün tonlarında kokusuz bir çiçek olarak açar.







Açelya Çiçeği Bakımı

Açelya bakımı zor gibi görünse de onunla nasıl ilgileneceğinizi bildiğiniz sürece oldukça kolaydır. Evin en rüzgar alan bölgesinde veya konumlandıracağınız yere göre soğuk bir bölgede yetiştirilmemelidir. Soğuk seven bir çiçek olsa da kış aylarında sıcaklığın yaklaşık 15 derecenin altında bulunmaması gerekmektedir. Doğrudan güneş ışığından korunması gereken bir çiçektir. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacağı aydınlık bir bölgede yetiştirebilirsiniz.



Sulanması da oldukça önemlidir. Her seferinde aynı seviyede su vermelisiniz. Verdiğiniz suyun oda sıcaklığında olması da önemlidir. Toprağı ıslak veya nemli olduğu hiçbir an tekrardan sulamanıza gerek yoktur.



Köklerinin aşağıya doğru değil de yanlara doğru uzadığı için derin olmayan geniş saksılarda yetiştirilmelidir. Budamasını yaptıktan sonra daha canlı çiçek açması için vitaminlere başvurabilirsiniz.



Aşırı derecede sulamak, hastalıklı bir bitkinin yanında olması, yanlış toprak ve vitamin kulanmak, soğuk ve karanlık bir ortamda bulunması açelya çiçeğine zarar verir.



Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise açelyayı ektiğiniz toprağın pH seviyesi. Bahar aylarında yaprak döküp dökmediğini gözlemleyerek bunu anlayabilirsiniz. Sonbahar mevsimi dışında yapraklarının döküldüğünü gözlemlerseniz toprağının pH seviyesi yükselmiş anlamına gelebilir. Kireçsiz suyla sulayarak bu sorunu da çözebilirsiniz.