Fonksiyonel, şık ve konforlu bir banyo için doğru banyo dolabı seçmek çok önemli. Banyoyu daha kullanışlı bir hale getirirken ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veren banyo dolaplarına yakından bakın.

Banyo dolapları, evin ortak alanı olan banyoya fonksiyonellik, ferahlık ve estetik katar. Banyo dolabı evdeki herkesin ihtiyacını karşılarken stilinizi de yansıtır. Banyo dolapları banyonun zemin döşemelerine, duvar seramiklerine, küvete, duşakabine, duvar kağıtlarına uyum sağlar. Banyo alanına ve evdekilerin ihtiyacına uygun seçeceğiniz banyo dolapları size banyoda aradığınız düzeni ve konforu sunacak. Banyo dolabı seçerken dikkat edilmesi gerekenler bu yazıda.





Banyo Dolapları Alanı Doğru Kullanmanızı Sağlar

Banyo dolapları banyoya fonksiyonellik katıyor. Büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre banyo dolabı seçerken alanın doğru kullanılması çok önemli. İster büyük ister küçük bir banyonuz olsun doğru planlamayla kullanışlı hale gelir. Banyonuzdaki her alanın işlevsellik kazanması için yapmanız gereken banyonuzun ölçüsünü doğru almak. Banyo dolaplarında bütçe çok önemli. Bütçenize göre hazır banyo dolaplarını tercih edebilir ya da ihtiyacınıza uygun banyo dolaplarını marangoza sipariş verebilirsiniz. Hazır banyo dolabı alacaksanız banyo ölçülerine en uygun dolabı bu ölçülere göre seçebilirsiniz. Banyonuz için aldığınız dolap büyükse banyonuz daralabilir. Ya da küçük bir dolap banyoda boş alanların kalmasına neden olabilir. Şüphesiz banyoya en uygun çözüm banyo ölçülerine göre marangoza özel dolap yaptırmak. Ancak siparişlerin maliyeti hazır banyo dolaplarına göre daha masraflı olabiliyor.





Alternatif Banyo Dolabı Dekorasyonu

Farklı bir banyo tasarımı yapmak istiyorsanız, farklı banyo dolaplarını bir araya getirip kendi tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Yine eski eşyaları banyo dekorasyonunda kullanarak farklı bir vintage tarz yakalayabilirsiniz. Eski komodinler, aynalar, raflar ve tel dolaplar restore edilerek banyo dolabına dönüştürülebilir. Banyo dolaplarınızı tamamlamak için cam ve ahşap raflar tercih ederek banyonuza farklı bir hava katabilirsiniz. Banyonuzun salon havasında olmasını istiyorsanız çiçekler ve dekorasyon malzemeleriyle zenginleştirebilirsiniz. Geniş bir banyoya sahipseniz çift lavabolu hilton dolabınızı uzun tutun. Tezgâh alanının büyük olması daha şık bir görüntü yaratırken depolama açısından da size avantaj sağlar.







Banyo Dolabı Tercih Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Banyo dolabı seçerken ya da yaptırırken ihtiyaçlarınıza cevap veriyor mu yeterli depolama alanı sunarken estetik değerini sürdürebiliyor mu diye kendinize sormalısınız. Banyo dolapları yerden yüksekte olmalı. Banyo temizliği için banyo dolaplarınızla yer arasında mesafe olmalı. Banyodaki su tesisatını saklamak için niş tercih edilebilir. Hem çirkin görüntü veren borular duvar içine saklanırken niş yardımıyla şık raflar da elde etmiş olursunuz. Evde küçük çocuk varsa seçeceğiniz mobilyanın köşesinin yuvarlak olmasına dikkat edin. Banyo dolabının malzemesinin neme ve rutubete dayanıklı olması çok önemli. Uzun yıllar kullanıma yönelik olmalı. Banyonuz küçükse geniş görünmesi için açık renkli dolaplar tercih edilmeli. Koyu renk dekorasyon yaparak modern bir tarz yaratmak isteyenler dekorasyonu ayna, bakır renkleriyle tamamlayabilirler ve bu şekilde daha ferah bir banyo elde edebilirler. Evde temizlik ürünleri, kovalar, kirli sepeti için farklı bir depolama alanınız yoksa göz önünde dağınıklık yaratan bu ürünleri banyo dolabı içerisinde çözün. İç aydınlatma banyo dolaplarında çok önemli. Banyo dolabında led aydınlatma şeritleri tercih edilmeli.

