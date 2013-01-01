Begonvil

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Çiçeklenmeyi fazlalaştıracak öneriler...

Çiçeklenme: Mayıs-Ağustos



Toprak açısından dertsizdir. Geçirgen bahçe toprağında mutlu olur ve sağlıklı gelişim gösterir. Doğrudan güneş alan, rüzgardan korunaklı yerlerde yetiştirin. Soğuğa ve dona duyarlıdır. Bahar aylarında çiçekli bitki gübresi verin. Kireçli ortam sevmez. Kuvvetli budamaya dayanıklıdır. Sarmaşık türü olan bu bitkiyi budayarak, çalı, çit, küçük ağaç formuna dönüştürebilirsiniz.



Nasıl bakmalı?

İlkbahar-sonbahar arasında kök gövdesinden yapacağınız kuvvetli budama, bir sonraki sene çiçeklenmeyi fazlalaştırır. Toprak yüzeyi nemli kalacak şekilde sulama yapın. Sıcak bölgelerde rahat gelişim gösterir. Yaz aylarında çelik alma yöntemiyle üretebilirsiniz. Aynı işlemi mart ayında yarı odunsu dallarla da yapabilirsiniz. Köklenen çelikleri, daha büyük saksıya ya da keseye geçirin. Bir sene sonunda, bitki köklendiği zaman bahçenizdeki yerine dikin. Satın alırken kökleri olup olmadığına dikkat edin.



Oldukça gösterişli çiçekleri vardır. Üç parçalı çiçekleri morumsu-kırmızı, eflatun-pembe, portakal, sarı ve beyaz arasında değişen renklerdedir.



