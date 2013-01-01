Çarkı felek

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Fırıldak otu ve saat çiçeği olarak da bilinir.

Çiçeklenme: Mayıs-Temmuz



Tropik bölge çiçeğidir. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirmeye uygundur. Sıfır derecenin altı onun için tehlikelidir. Tırmanıcı otsu, çok yıllık bir bitkidir. Çiçekleri pembe, mor, kırmızı olabilir. Yapraklarının üzeri hafif tüylüdür. 400’e yakın farklı türü vardır.



Nisan ayında fidesini fidanlıklardan alabilirsiniz. Güneş gören bir ortam onun için idealdir. Dikim çukuruna ponza taşı, torf ve gübre karışımı ekleyin. Duvara yakın dikerseniz sarılmasını kolaylaştırmış olursunuz.

Geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Sıfır derecenin altında korunmak ister. Toprağını nemli kalacak şekilde, kontrol ederek sulayın. Kış aylarını sera gibi, kapalı alanlarda geçirmesini sağlayın. Çiçeklenmeden sonra budama yapmayı unutmayın. 3-6 metreye kadar boylanır. Tohumla ilkbaharda üretebilirsiniz. Ayda iki defa çiçek besini verirseniz çiçeklenmesi artar. Doğru koşulları sağlarsanız meyve de verir. Çapalamayı ve gübrelemeyi ihmal etmeyin.

