Dünyanın her yerinde en çok içilen ortak içecek olan çayın taze, kolay ve lezzetli bir şekilde demlenmesini sağlayan ve saatlerce tazeliğini koruyan çay makinelerini inceledik. Aynı anda 20 kişilik çay demleyen makinelerden özel bitki çayı yapan ve mama ısıtan modellere kadar en yaygın kullanılan çay makinesi sizin için inceledik. Biz içinden seçim yapamadık, umuyoruz ki siz kendinize göre bir model seçerken bu yazıdan faydalanırsınız.

Dünyanın her köşesinde değişmeden önemini koruyan belki de tek içecek çay. Kahve bile nispeten daha yeni ama çay binlerce yıldır insanoğlunun en önem verdiği içeceklerden biri. Türkiye’den Hindistan’a İngiltere’den Japonya’ya kadar çay her kültürün vazgeçilmezi. Çay içmeden geçirdiğiniz bir günü hatırlıyor musunuz mesela? Biz hatırlayamadık.



Kahvaltıda mis gibi bir dilim ekmek ya da simitle beraber içilen çayın keyfini kelimelere dökmek mümkün değil. Hatta akşam yemekten sonra içilen demli bir çayın verdiği keyfi verebilecek çok az şey var şu dünyada. Hal böyleyken 7/24 çay içen bir milleti mutlu etmek çok da kolay bir iş değil. Piyasada sayısız tipte çay makinesi var ve sürekli gelişen bu yeni çay makinesi modellerini takip etmek iyice zorlaştı. Biz de özellikle şu günlerde evde oturup litrelerce çay içenleri düşünerek bu çay makinelerini sizler için derledik.





Çay tüm dünyanın en çok içtiği içecek.





Akıllı Çay Makinesi

Her buluşmamızın, her sohbetimizin değişmez içeceği olan çayın tüketim sıklığı özellikle ülkemizde epey çok. Dolayısıyla sürekli çay demlemek yerine çayı taze ve sıcak tutan makinelere yönelmek kaçınılmaz oldu. Açıkçası robot kadar akıllı çay makineleri de üretildikçe faydalanmamak hata...



Akıllı çay makinası diye piyasada bulabileceğiniz bu modeller konuşuyor. Nasıl konuşuyor derseniz sizin seçtiğiniz programda çalışıp çayı demledikten sonra size sesli olarak haber veriyor. Başka bir odada keyfinize bakarken o kendi işini yapıyor, sürekli kontrol etmenize hiç gerek yok. Genellikle 2-3 saate kadar çayı taptaze tutabilen bu makinelerin suyu ideal sıcaklıkta tutma nitelikleri de var. Ayrıca mama ısıtma ve bitki çayı demleme seçenekleri sunan modeller de var ki böylece yapraktan demlediğiniz bitki çaylarınızı soğumadan 1 saat sıcak koruyabiliyorsunuz.



Özellikle yeni bebeği olan, vakti olmayan ama bir çay içip 5 dk da olsa dinlenmek isteyen anneler için bu tip çay makineleri ideal...



Semaver Tipi Çay Makinesi

Bu tipte çay makineleri haznesine göre değişik amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak elektrikli çaydanlığa benzeyen bu çay makinesi tipi çoğunlukla paslanmaz çelik malzemeden yapılıyor. Altı kettle üstü çaydanlık demliği gibi gözüken bu modellerin tek seferde 20 bardak çay demleyebilen versiyonları kalabalık misafirleri olanlar için ideal. Bu tip büyük cihazlar demlenen çayı da birkaç saat sıcak tutarak tazeliğini ve tadını koruyor. Bu çay makinesi modellerinin çoğu güvenlik sorununu da çözmüş. Sohbet koyulaştığında çayı açık unutursanız da sorun yok, susuz kaldığı zaman kendini kapatarak güvenlik sorununu da ortadan kaldıran modeller bizce ideal.



Eğer o kadar büyük bir çay makinesi ihtiyacınız yoksa, tamamen aynı şekilde işleyen, aynı susuz kapanma nitelikleri olan ama haznesi daha küçük modelleri de tercih edebilirsiniz.





Elektrikli çay makinesi





Cam Demlikli Çay Makinesi

Gurme çay makinesi olarak da geçen bu modellerin demlik kısmı cam, bazı markaların modellerinde su ısıtan kısmı da cam olabiliyor. Ben metal istemem camda göreceğim diyenler için ideal seçim olan bu çay makinesi tipi çok da şık.



Cam demliğin çayın kalitesini yükselttiği ve lezzet kattığını düşünüyorsanız bu tip çay makineleri tam size göre. Tasarımı hem güzel hem fonksiyonel olan bu çay makinesi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve bazı modellerin zamanlayıcısı da bulunuyor. Bazı gelişmiş modellerin üzerinde bulunan dokunmatik ekranlarda çayın demlenme biçimini ve saatini ayarlayabileceğiniz seçenekler var. Bir sonraki adımda dünyayı ele geçirecekmiş gibi duran bu çay makineleri lezzetli bir çay keyfi için ideal.



