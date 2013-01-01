Ev ve otel dekorasyonunun yeni adresi

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Kuş Kafesi, tasarım yelpazesiyle eviniz ya da otelinizin havasını değiştiriyor.

Ev tekstilinin ve dekorasyonunun butik markası Kuş Kafesi, evler ve oteller için garantili şıklık vaad ediyor. Kuş Kafesi mekana özel tasarım yaparken, aynı dekorasyonu başka hiç bir yerde tekrarlamıyor. Yataktan komodine, dresuardan koltuğa kadar ürünler tek tek tasarlanıyor. Lavabolar, mutfak ve banyo seramikleri Kuş Kafesi’nin kendi atölyesinde üretilirken, yine ürünler müşterinin hobisine hitap edecek özel ürünler çizilip üretiliyor. Özgün ürün yelpazesinden istediğiniz renklere karar verdikten sonra evinizin, ofisinizin ya da otelinizin çehresini değiştirmek için Kuş Kafesi’nin kusursuz danışmanlığında evinize, ofisinize ya da otelinize yakışanı rahatlıkla seçebilirsiniz.

