Kara tahta pek çok dekorasyon fikrine ilham veriyor. Dekorasyonda kara tahta kullanımına son günlerde sıklıkla rastlanıyor. Özellikle mekânlarda tercih edilen kara tahta üzerinde yazılan yazılar dekoratif bir etki yaratıyor. Kara tahta ve renkli kalem işine ise en çok çocuklar seviniyor. Siz de evinizin bir duvarını ya da duvarda küçük bir alanı kara tahtaya ayırarak özgürleştirici bir alan yaratmaya ne dersiniz?

Dekorasyonda kara tahta kullanımına son günlerde sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle mekânlarda tercih edilen kara tahta üzerinde yazılan yazılar dekoratif bir etki yaratıyor. Çift taraflı yazı tahtası, not panosu, duvara monte kara tahta olarak biliniyorlar. Yapışkanlı ya da mıknatıslı olanlarını da unutmamak gerek. Renkli tebeşirler ya da özel kalemler kara tahta üzerinde canlı ve eğleneli bir etki yaratabiliyor tabii el yazınızın güzelliği de bu noktada önem taşıyor. Karar tahta evlerde de kullanılmaya başlandı. Hatta bazı duvarlar siyaha boyanarak kara tahta gibi kullanılır oldu.



Dekorasyon İlhamı Veren Kara Tahta

Kara tahta pek çok dekorasyon fikrine ilham veriyor. Altın varaklı çerçeve içine alınan modelleri bile var. Mesajlar, formüller, tarifler, uyarılar ve mizah içerikli metinler kara tahta üzerine yazılarak dekorasyonun bir parçası haline getiriliyor. Üzerinde yapılan çizimleri de unutmayalım.





Modunuza Göre

Dekorasyon konusunda da özgürleştirici boş bir alan yaratıyor kara tahta modelleri. Üzerine her şekli çizebileceğiniz ve sonra silebileceğiniz bir alanınızın olması hoşunuza gitmez miydi? Objelerle, süslerle, metinlerle ve renklerle süsleyeceğiniz bu alan evinizin en değişken ve farklı köşesi olmaya aday. Dekorasyon kara tahta kullanımıyla ilgili sayısız örnek var. Evinizde yaratmaya çalıştığınız tarz kadar modunuz da kara tahta üzerinde ne yazılabileceğini belirleyecek.





Çocuklar İçin Özgürleştirici Alanlar

Çocukların da ilgi odağı kara tahta ya da kara duvarlar oluveriyor. Kara tahta ve renkli kalem işine ise en çok çocuklar seviniyor. Bu özgürleştirici yaratıcı olan hem iyi zaman geçirmelerini hem de eğlenmelerini sağlıyor. Çocuklar yetişkinlerin anılarında hala önemli bir yeri olan kara tahtaların gerçek kullanım amacını belki de hiç bilmeyecek. Odalarına ya da evin herhangi bir yerine kara tahta asarsanız geçmişteki kullanımıyla ilgili hikâyeyi onlara anlatabilirsiniz. Tabii amacınız bu hikâyeyle onları etkilemek değil, yeni bir oyun oynama ve enerji atma alanı yaratmak. Çocukların olur olmadık yere resim yapmalarından şikâyetçiyseniz büyükçe bir kara tahtayı duvara asılı ya da yatay bir şekilde kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Bir masanın üzerini kara tahta haline getirebilir ya da duvara asacağınız tahta başında saatler geçirmesine destek olabilirsiniz.





Objelerin Üzerindeki Küçük Kara Tahtalar

Mutfaklarda, banyolarda ya da evin herhangi bir yerinde kullanılacak küçük kara tahta parçaları bir objeyi ilginç hale getirebilir. Bir tepsiyi mesela, bir kutuyu ya da küçük bir çerçeveyi.