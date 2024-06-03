Evinizi daha lüks hissettirecek 8 son dokunuş

Evinizi lüks hissettirmek söz konusu olduğunda, bu etkiyi yaratmak için özel tasarım bir kanepeye veya türünün tek örneği olan vintage yemek sandalyelerine ihtiyacınız yok. Bu şeylere sahip olmak güzel olsa da, evinizin nasıl hissettirdiği konusunda büyük fark yaratanlar gerçekten küçük şeylerdir. Yemek odasından mutfağa ve yatak odasına kadar evinizi daha lüks hissettirecek sekiz küçük son rötuş burada.

Keten Peçeteler

Çoğumuzun bir aile yemeği için sürekli bir masa düzeni yapmaya vakti yok. Ama tek kullanımlık peçeteleri keten peçetelerle değiştirebiliriz. Her şeyin anında daha güzel görünmesini sağlarlar ve daha çevre dostudurlar.

Peçeteler ayrıca mevsimler değiştikçe işleri karıştırmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Kışın tatil temalı olanları, yazın ise parlak renkleri veya baskıları seçin. Kırışmamaları için kurutucuda işleri biter bitmez katladığınızdan emin olun.

Monogramlı Havlular

Monogramlı bir havludan daha zamansız bir şey yoktur. Her banyoda güzel görünen şık ve özel bir dokunuş. Monogramlarla da yaratıcı olabilirsiniz. Farklı banyo tasarımlarına uyacak eğlenceli renkler veya eğlenceli yazı tipleri seçin. Bunlar aynı zamanda harika yeni eve taşınma hediyeleridir .

Mutfakta Şık Bir Sabun Şişesi

Bulaşık sabunu ambalaj tasarımı son yıllarda kesinlikle geliştirilmiş olsa da, yeniden doldurulabilir bir şişe daha hoş görünüyor. Logo yok, dikkat dağıtıcı veya hantal grafik tasarım yok, yalnızca mutfağınızın estetiğine uygun şık bir stil var.

Yeniden doldurulabilir bir şişeye sahip olmak aynı zamanda bulaşık sabununu toplu olarak satın almanıza da olanak tanır, bu da paradan tasarruf etmenizi sağlar ve plastik atığı azaltır.

Fantezi Kağıt Havluluklar

Mutfak için bir diğer akıllı son dokunuş ise süslü bir kağıt havlu tutacağıdır. İster istemez ortalıkta duran veya buzdolabına yapışan ruloları unutun. Çekici bir tutucu, mutfak lavabosunun yanına veya tezgahınıza biraz etkileyicilik katar.

Mendil Kutusu Kapakları

Soğuğu bir dekorasyon fırsatına dönüştürün. Kapalı bir mendil kutusu, unutulmuş bir ev eşyasını şık bir sanat objesine dönüştürür. Tarzınıza uyacak pek çok farklı tipte mendil kutusu kapağı da var. Kumaş örtülerden plastik ve seramiğe kadar bunlar, kısa bir kitap yığınının üzerindeki komidin üzerinde (özellikle misafir odasında ) her zaman güzel görünür.

Başucu Sürahisi

Yatak odanızın beş yıldızlı lüks bir otel gibi hissetmesini mi istiyorsunuz? Su şişesini atlayın ve bir sürahi ile gidin. Bu sadece hoş görünmekle kalmıyor, aynı zamanda susuz kalmanızı teşvik etmeye de yardımcı oluyor. Hepsinden iyisi, gece saat 2:00'de bir bardak su içmek için yatağınızdan kalkmanıza gerek kalmayacak.

Yatağın Kenarına Konulmuş Yumuşak Bir Örtü

Yatak odası oyununuzu daha da ileriye taşımak mı istiyorsunuz? Yatağınızın kenarına yumuşak bir atış yapın. Biraz püsküllü klasik bir kaşmir veya kalın bir pamuklu örgü olabilir. Bu aynı zamanda mevsimsel vurguları evinize dahil etmenin kolay bir yoludur. Örneğin sonbaharda koyu balkabağı rengini, kışın ise avcı yeşilini tercih edin.

Her Yerde Tepsiler

Bir tepsinin gücünü asla küçümsemeyin. Herhangi bir odanın anında daha derli toplu ve şık görünmesini sağlarlar. Oturma odasındaki uzaktan kumandaları tutmak için bir tepsi kullanın. Elinizi ve bulaşık sabunlarınızı koymak için lavabonuzun yanında bir tane bulundurun. Komidin üzerinde kitaplarla dolu bir tepsiye stil verin. Ürünlerin lavaboda sergilendiğinde düzenli görünmesini sağlamak için banyoda da harikadırlar.