Bir diyetisyene göre yemeniz gereken 5 besleyici sonbahar besini

Daha serin aylara geçtiğimizde, genellikle tanıdık, mevsimsel tatlara, rahatlatıcı, içimizi ısıtan yemeklere yöneliriz . Aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip mevsiminde sağlığımızı korumayı da düşünmeye başlıyoruz. İyi haber şu ki, halihazırda sonbaharla ilişkilendirdiğimiz gıdaların birçoğu aynı zamanda sağlık açısından da ciddi faydalar sağlıyor.

Nutrition by RD'nin kurucusu Rebecca Ditkoff'tan , optimum sağlıklı yaşam için bu sonbaharda güvenebileceğimiz yiyeceklerin listesini verdi.

Bağışıklık sistemini desteklemek için yemek yemeye gelince Ditkoff bize çeşitliliğin önemli olduğunu hatırlatıyor. "Meyve ve sebzelerle dolu dengeli ve çeşitli bir beslenme, herhangi bir yiyeceği yemekten daha önemlidir" diyor.

Bunu akılda tutarak, sağlıklı ve lezzetli bir sonbahar yolunda ilerlemenize yardımcı olacak rotasyonunuza dahil edebileceğiniz beş gıdayı burada bulabilirsiniz.

1. Kabak

Balkabağına pek fazla önem vermeyebilirsiniz ( balkabağı turtası dışında), ancak turuncu küreler sağlık açısından çok sayıda fayda sunar . Ditkoff'a göre balkabağına kendine özgü rengini veren beta-karoten aynı zamanda bir antioksidan görevi de görüyor.

"Beta-karoten tüketmek belirli kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir, astım ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir ve sarı nokta hastalığı riskini azaltabilir."

Balkabağı aynı zamanda harika bir lif kaynağıdır. Ditkoff, daha fazla beslenme ve nem artışı için çikolatalı keklere, yulafa, gözleme hamuruna ve keklere gizlice eklenmesini önerir.

2. Kök sebzeler

Kavrulmuş kök sebzeler sonbaharda yemek pişirmenin keyiflerinden biridir. Lezzetli biberiye pancarı ve havuçtan veya mükemmel çıtır kavrulmuş patateslerden daha iyi bir şey var mı? Ditkoff'a göre bu lezzetli kök sebzeler antioksidanlarla dolu beslenme güçleridir.

Ayrıca soğuk algınlığı ve grip mevsiminde bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan A vitamini ve C vitaminleri açısından da iyi bir kaynaktırlar. Diyetinize dahil etmeye başlayacağınız diğer kök sebzeler havuç, turp ve kerevizdir.

3. Elmalar

Yaşadığınız yerde elma toplamak favori bir sonbahar etkinliği olabilir. Ya da belki sadece mükemmel bir elma yiyicisi olabilirsiniz. Her iki durumda da eski atasözünün doğru olduğu ortaya çıktı: Günde bir elma sağlığınız için faydalıdır.

Lif, elma söz konusu olduğunda gösterinin yıldızıdır, çünkü porsiyon başına dört gram içerirler. Ditkoff, "Meyve, sebze, tam tahıl ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar açısından zengin beslenme, kalp hastalığı , tip 2 diyabet ve hatta göğüs ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılıdır " diyor.

Ve yemeden önce soymayın! "Elmanın kabukları, birçok kronik hastalıkla ilişkili olan oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olduğu bilinen polifenoller ve antioksidanlar açısından zengindir" diye ekliyor.

4. Kış kabağı

Balkabağı, meşe palamudu, kabocha, spagetti kabağı, delicata… Kış kabağının listesi uzun, çeşitli ve nefistir. Ve bunlar sonbahar diyetinize dahil edebileceğiniz mükemmel yiyeceklerdir. Ditkoff, "Bir fincan pişmiş balkabağında veya meşe palamudu kabakta yaklaşık 500 miligram potasyum var, bu da tuzun yüksek tansiyonu olanlarda yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir" diye açıklıyor.

Kışlık kabak gibi sebzeleri sonbahar aylarında yemenin ek faydaları da vardır . Ditkoff, "Mevsimlik ürünler genellikle en yüksek döneminde hasat ediliyor, bu nedenle tüm besin ve vitamin içeriğini koruyor" diyor.

Evinizin yakınında yetişen ürünler aynı zamanda size ulaşmak için uzun mesafe kat eden meyve ve sebzelere göre daha lezzetlidir ve daha düşük karbon ayak izine sahiptir.

5. Tarçın

Bu mükemmel sonbahar baharatının turtalara ve lattelere mükemmel bir dokunuş katmaktan daha fazlasını yaptığı ortaya çıktı.

Dikkat edilmesi gereken bir ayrım, iki ana tarçın türünün bulunmasıdır: Cassia tarçını ve Seylan tarçını, her birinin kendi sağlık yararları vardır. Ditkoff, "Araştırma henüz ön hazırlık aşamasında, ancak tarçının, özellikle de Cassia tarçınının, insülin direnci veya tip 2 diyabeti olanlar için yararlı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar var " diyor. Bu rahatsızlıklardan birinden muzdarip olmasanız bile tarçın kan şekeri seviyenizi korumanıza yardımcı olabilir.

Kahvenize veya çayınıza birkaç tarçın eklemeyi, reçetesiz satılan kapsülleri almayı veya mükemmel mevsimsel garnitür için kavrulmuş sebzelere eklemeyi deneyin.