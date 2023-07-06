Evleri her zaman düzenli insanların 10 alışkanlığı

Dağınıklık kafanızı mı karıştırıyor? Her şey üstünüze mi geliyor? Eşyalar yüzünden boğuluyor musunuz? Evet, biz de! Düzensiz bir ev, dağınık bir zihne yol açıyorsa, bu ev düzenleme ipuçları ile zihninizi temizleyebilir, sağlığınızı iyileştirebilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Ya da en azından evini temizlemiş olursunuz… Uzmanlarımızdan, düzenli insanların nasıl düzenli kaldığını anlatmalarını istedik. Sadece biraz zaman ayırarak evinizde, ve dolayısıyla kafanızda ve esenliğinizde bir fark yaratabilirsiniz. “Çok mantıklı, bunu neden ben düşünmedim?” diyeceğiniz püf noktalarımız için okumaya devam edin...

1- Büyük kara delikten kaçının

Geniş, açık depolama alanı dağınıklığı davet eder. Tüm bu boş alanı, birbirine ait olmayan dekoratif nesnelerle doldurmak cazip gelebilir ama bunu bir kez yaptığınızda, herhangi bir şey bulmak sizin için büyük bir angarya haline gelir. Bölmeler ve kaplar sizi bu durumdan kurtaracaktır. Masa örtülerini (Amerikan servisleri, peçeteler), masa aksesuarlarından (mumluklar, vazolar) ayırmak için dolabınıza saklama kutuları ekleyin. Kalemlerin, anahtarların ve rujların çekmecenin dibinde birbirine karışmaması için küçük çantalar kullanın.

2- Yayılmaya 'Hayır' deyin

Oyuncak kutusuna sığamayacak kadar çok peluş hayvan mı var? Dolapta asılı çok fazla kıyafet mi var? Bu fazlalıklar için başka yer bulmak veya misafir odasına yayılmak yerine, taşanları bağışlayın gitsin.

3- Kendinizi rüşvet ile kandırın

Dağınık olmayan bir odaya, hatta mükemmel bir şekilde düzenlenmiş bir çekmeceye sahip olmak o kadar iyi hissettiriyor ki, aslında bu başlı başına bir ödül. Ancak kendinizi motive etmekten çekinmeyin. Mutfağınızı düzenledikten sonra kendinize bir manikür sözü verin veya giymediğiniz kıyafetleri çıkardıktan sonra film partisi yapın. Güzel bir abur cuburun sizi beklediğini bilmek, sizi 15-20 dakika idare edebilir; bu, bağışlanacakları ayırmak veya bir mutfak rafını düzenlemek için yeterli bir zaman. Bir hedefe ulaştıktan sonra fotoğraf çekin. Grup mesajlarınızda paylaşın. Sıkı çalışmanız için fazladan bir takdir alacağınızdan emin olabilirsiniz.

4- Davranışsal kancalar oluşturun

Verimlilik uzmanları kancalardan bahsettiğinde, sizi Görev A'dan Görev B'ye götüren eylemlerden bahsediyorlar. Kancalar genellikle sizi harekete geçiren basit davranış değişiklikleridir. Örneğin, bir elinizle kasenizi durularken, diğer elinizle bulaşık makinesini çalıştırın.

5- Daha sonra zamandan tasarruf etmek için şimdi 30 saniye harcayın

Bir eşyayı rastgele bir yere bırakmak yerine, onu tutarken nereye gideceğine karar verin ve hemen oraya koyun. Aksi takdirde, bir noktada yığınlardan bıkacak ve sonunda her şeyi bir kenara bırakmak için motive olduğunuzda bir hafta sonu öğleden sonrasını kaybedersiniz.

6- Fazlalıkları arabaya götürün

Bagajda verilecek eşyalarla doldurulmayı bekleyen bir poşet olduğunda, dolaplarınızda yer kaplamamaları için, kullanılmayan eşyaları düzenli olarak ayırmak kolay hale gelecektir. Fazlalıklardan kurtulmak, hem madden hem de manen rahatlamanızı sağlayacaktır.

7- Bol bol kanca askı takın

Duvardaki boş alanlardan en iyi şekilde yararlandığınızda (askıya mutfak malzemeleri, rafta saç şekillendirme aletleri veya asılı bir düzenleyiciye süpürgeler ve paspaslar koymak gibi), eşyalarınız yerden uzak ve kolayca erişilebilecek bir yerde durur ve alanınız bariz bir şekilde daha düzenli durur.

8- Raflarınızı ayarlayın

Çok basit ama çok etkilidir. Alanın ihtiyaçlarınıza uyması için raf yüksekliklerini değiştirin. Bu kitaplıklar, ecza dolapları, buzdolapları ve kiler için geçerlidir.

10- Bölgelere göre düşünün

Öğeleri türleri yerine kullanıma göre düzenleyin. Mutfakta kahvaltı öğelerini gruplayın: kahvaltılık gevrekler, fındık ezmesi ve reçeller. Giriş kapısının yanında bir evcil hayvan eşyası bölgesi oluşturun: tasma, el feneri, ödül mamaları ve atık toplama torbaları.

Son olarak; attığınız hiçbir şeyden pişman olmayın. Temiz, ferah bir yaşam alanının kullanmadığınız o şeye sahip olmaktan daha tatmin edici olduğunu kabul ettiğinizde, gerçekten bırakmak o kadar da zor değil. Daha büyük bir faydaya sahip şeye öncelik verin: daha düzenli, daha mutlu bir ev.