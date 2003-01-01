Stiliyle ilham veren isimlerden Hande Anı Can, namı diğer gardırop gurusu’nun Kemerburgaz’daki muhteşem teraslı evindeyiz. Konforlu ve şık dekorasyon fikirleri için; ahşap detayların, bitkilerle buluştuğu bu yaşayan eve davetlisiniz…

Fotoğraf: Nurdan Usta

Röportaj: Simay Engür



Hande Anı Can; evinde son derece stylish ve samimi bir ortam yaratmış. ‘Ahşap kullanmayı çok seviyorum çünkü eve güzel bir sıcaklık katıyor’ diyor. Evinin genel atmosferindeyse son derece niş objeler göze çarpıyor.



Bu evi görür görmez size ‘işte bu!’ dedirten özellikler nelerdi?

Terasımı gördüğüm anda ‘tamam, işte bu’ dedim.



Taşındığınız günden bugüne evde ne gibi değişikliklere gittiniz?

Çok somut değişiklik yapmadık ama duvar renkleri, duvar çıtaları ve süpürgelik değişiklikleriyle farklı dokunuşlar yarattık.





“Tablolarım Efsun Güneş. Mermer saksı Four&More. Koltuklarımı ise Mudo’dan aldım.”



Dekorasyon zevkinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Bohem ve rüstik karışımı diyebilirim.



Yaşadığınız atmosferde neler ön plana çıkıyor?

Eve girdiğim anda içimi ısıtacak bir atmosfer olması benim için çok önemliydi. Renklerin, mobilyaların ve özellikle aksesuarların bu samimiyeti yansıtacak bütünlüğü sağlamasına dikkat ettim. Bir sürü tarzın karışımını görebilirsiniz ama hepsi yan yana geldiğinde beklediğim sıcaklığı oluşturuyor. Bitki seçimlerimde bile evi ısıtacağını düşündüğüm bitkiler ve çiçekler tercih ettim.



En çok nerede vakit geçiriyorsunuz?

Sanırım en çok terasta…



Kullanmayı en çok sevdiğiniz malzemeler neler?

Ahşap kullanmayı çok seviyorum çünkü eve güzel bir sıcaklık katıyor. Bitkilerim söz konusu olduğundaysa ‘terracotta’ saksı kullanmak gibi bir takıntım var.





“Duvarda asılı olan tablo Flaneurbabel. Mermer masayı özel olarak yaptırdım. Kolçaklı sandalye ise Mudo.”



Dekorasyonda tercih ettiğiniz renkler hangileri?

Beni mutlu eden ne varsa dekorasyona yansıtmaya çalıştım. Özellikle renk tonlarında sezon trendlerini ön planda tuttuk. Genel olarak yeşil ve meşe uyumuna bayılıyorum.



Özel olarak yaptırdığınız bir eşya var mı, genel olarak hangi markalardan alışveriş yapmayı seviyorsunuz?

Sehpalarımı ve dolaplarımı özel olarak yaptırdım. Genelde Dank, Mudo ve Yargıcı Home’dan alışveriş yapıyorum. Aksesuarlarım için yurt dışını tercih ediyorum ama Zara Home ve H&M Home’u da çok seviyorum.



Bir evin olmazsa olmazları size göre nedir?

Ferah bir salon ve geniş bir mutfak.



Evinize en son ne aldınız?

Ütü masası kılıfı.





“Kaktüs bibloları Ikea’dan aldım.”

