GoldMaster’ın Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı 14subat.goldmaster.com.tr sitesi üzerinden 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar çift kişilik sinema bileti kazanıyor.





Sevgililer günü hediyesi seçimini elektronik ürünlerden yana kullanmak isteyenlere alternatif sunan GoldMaster, robottan kişisel bakım ürünlerine, tencereden tablete, kulaklıktan masaj minderine kadar birçok farklı ürünü indirimli sunuyor, aynı zamanda 100 TL ve üzerindeki alışverişlere de çift kişilik sinema bileti hediye ediyor.28 Şubat 2014’e kadar devam edecek kampanya kapsamında bilet almaya hak kazananlara Mybilet’ten PNR numarası veriliyor. İstedikleri film ve seansı seçebiliyorlar.GoldMaster, Sevgililer Günü’ne özel yaptığı indirim kampanyasında Adriana saç düzleştirici, Power 2200 saç kurutma makinesi ve EP-930 Epilady epilasyon cihazından oluşan kişisel bakım seti 269 TL yerine 199 TL’ye satışa sunuluyor.Turmalin iyon teknolojisi ile saçın elektriklenmesini önleyen Adriana saç düzleştiricisi, ekstra koruma sağlayan hareketli turmalin seramik plakaları ile saçınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlıyor. Power 2200 saç kurutma makinesinin 2200 W yüksek performansı sayesinde saçlarınız kısa sürede istenilen şekli alıyor. Saç şeklinin sonlandırılması ve şeklin sabit kalmasını sağlayan (Cool Shot) fonksiyonu, hava akışını eşit olarak saçın geniş alanlarına yayan hacim difüzörü ve aşırı ısınmaya karşı sigorta sistemiyle koruma özelliği bulunuyor.GoldMaster Epilady EP-930, kişisel bakımına önem verenler için pürüzsüz ve mükemmel temizlik imkânı sunuyor. Ağrı azaltma etkili Anti-Pinch teknolojisi sayesinde acısız ve rahat kullanım kolaylığı sağlıyor. 22 set cımbızlı yeni nesil epilasyon başlığına sahip Epilady EP-930’un istediğiniz ayarı yapabilmenizi sağlayan 2 hız seviyesi, normal, açı kılavuzlu ve hassas bölge başlığı bulunuyor.GoldMaster ürünlerine GoldMaster yetkili satıcılarından ulaşabilir, www.goldmaster.com.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.