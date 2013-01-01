Gül

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Çiçek, ışıltısıyla insanın yüreğini ısıtır

Gülü saksı içinde veya bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Farklı türleriyle bahçenizde güllere ait bir bölüm bile yapabilirsiniz. Kesme çiçekçilikte belki de en fazla kullanılan çiçeklerden biridir. Kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, alacalı, katmerli… Farklı türleri vazoda tek başına veya bir arada büyük bir demet halinde de kullanabilirsiniz. Ülkemizin dışında Kolombiya, Hollanda ve İngiltere gibi yurt dışından gelen özel üretim gülleri dekoratif görüntüleriyle çiçek düzenlemelerinin göz bebeği sayılır.