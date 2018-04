Hangi bitki gölge sever?

Bu sorunun cevabını bildikten sonra gölge alanı çiçeklerle dolu bir cennete çevirebilirsiniz.

Listenin başında her dem yeşil bitkiler geliyor elbet. Mesela Hosta, yarı gölge için Phormium olabilir. Farklı yeşil tonlarında olan türlerini, setler oluşturarak bahçenin bir bölümünde saksı içinde gölge seven çiçekler veya güneş seven türler olarak tasarlayabilirsiniz. Gölge alan için çiçekli bitkileri daha çok tercih ediyorsanız, ortancayı listenize ekleyebilirsiniz. İri çiçekleriyle saksıda dekoratif bir görüntü oluşur. Ayrıca çiçeğini kesme çiçek olarak da değerlendirebilir ve vazo içinde de kullanabilirsiniz. Saksılar içinde mevsimlik çiçekler de bahçenin bu bölümüne renk katabilir. Küpe çiçeği, Delphinium gibi yarı gölge çiçeklerini de bu alana yerleştirebilirsiniz. Çiçeklerle renkli bir köşe yaratırken bahçeyi dengelemek için yeşil tonlarında sarmaşıklar ile tasarımınızı tamamlayabilirsiniz.