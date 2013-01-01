Yüzme havuzu yaptırmak için henüz geç kalmadınız. Teknoloji sayesinde artık her adım hem hızlı, hem de sağlıklı. Sadece nasıl bir havuz istediğinize karar verin.

Besray Köker / EvBahçeUzun ömürlü bir havuz için cam elyaf malzeme kullanabilir ya da cam mozaik, havuz seramiği, doğal görünümlü granül ile kaplayabilirsiniz. Betonarme havuzlarda su sızıntısı sorun olabilir. Bunu önlemek için işçilik, derz uygulaması, izolasyon ve kaplamanın kalitesi önemlidir. Koza tipi daybed, O DesignHavuzunuzun binanızla uyumlu için proje aşamasında mimarınızla detaylar üzerinde konuşun. Havuzu konumlarken duvar yükseklikleri, güneşin geliş açısı, malzeme uyumu, etrafında kullanılacak alan genişliği gibi noktalara dikkat edin. ErkasanBiyolojik yüzme havuzları, herhangi bir kimyasal kullanılmadan, kendi kendini temizleyebilen sistemlerdir. Bu tip havuzlarda doğal taş kullanımı görselliği zenginleştirir. Ayrıca kullanacağınız aydınlatma sistemiyle de göz kamaştırıcı bir gece görünümüne kavuşursunuz. Paola Lenti marka Frame daybed, Mozaik.Havuz sisteminin kırılan dallar veya düşen yapraklardan etkilenmemesi için ağaçlık bir alana konumlamayın. Aynı şekilde yakın etrafına yaprak döken bitkiler ekmeyin. Dökülmenin yanı sıra kökler kimyasallardan etkilenebilir ve bitkilerinizin ömrü kısalır.Oturma grubu, De Padova.Havuz sistemlerinde su akışı iki ana başlığa ayrılıyor. Görsel olarak çok şık olan taşmalı havuz sistemlerini de; üstten taşmalı, yandan taşmalı veya ufki taşmalı olarak maddeleniyor. Skimmerli olarak tabir edilen diğer sistem de betonarme ve panel sistem olarak ikiye ayrılıyor. Erkoç HavuzYeni havuz sistemleri makine dairesi, denge deposu ve taşma kanalı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran borusuz filtrasyon özelliği sayesinde küçük bahçelerde yer avantajı sağlar. Bu sayede bahçenizde kullanabileceğiniz daha çok yeşil alan kalır. Acart HavuzHavuzlarınızda teknolojik, çevre dostu ve cebinizi koruyacak ürünleri tercih edin. Örneğin; klor yerine ozon ile dezenfeksiyon sistemi hem sağlıklı hem de ekonomiK. Geleneksel havuz aydınlatması yerine PowerLED aydınlatma armatürü hem estetik hem çevreci bir çözüm olur. Sankurt Havuz.Havuzunuza hareket katmak için birçok aksesuar kullanabilirsiniz. Masaj istasyonu, kuvvetli su akışıyla omuz masajı, şelale düşüşleri, havuz içi led aydınlatmalar, hava yatakları, su kabarcıkları yaratan hava püskürtme, renkli su çıkışları... Fendi Outdoor marka oturma grubu, İsmet Mobilya.Havuz kenarlarınız için hava koşullarına dayanıklı ürünler olması tavsiye edilir. Ahşap bakımı ile uğramak istemiyorsanız, dijital teknolojiyle üretilen taş veya ahşap görünümlü zemin kaplamalarını tercih edebilirsiniz. Doğal taş olarak travertenler de kullanılabilir. Yeter ki kaymaz olsun. Ege SeramikHavuzunuzda tercih edeceğiniz akıntıya karşı yüzme jeti, küçük havuzlarda rahatlıkla yüzme imkanı sunar. Kimyasal ve elektrik kullanımında da yüzde 30 enerji tasarrufu sağlar.Acart HavuzGünümüzde havuz sistemleri çok pratik. Eğer hızlı bir çözüm istiyorsanız, hazır havuz sistemlerine ve modüler alternatiflere başvurabilirsiniz. Terminal Group.