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Havuz yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Yüzme havuzu yaptırmak için henüz geç kalmadınız. Teknoloji sayesinde artık her adım hem hızlı, hem de sağlıklı. Sadece nasıl bir havuz istediğinize karar verin.
Besray Köker / EvBahçe



1- İŞİN KALİTESİ
Uzun ömürlü bir havuz için cam elyaf malzeme kullanabilir ya da cam mozaik, havuz seramiği, doğal görünümlü granül ile kaplayabilirsiniz. Betonarme havuzlarda su sızıntısı  sorun olabilir. Bunu önlemek için işçilik, derz uygulaması, izolasyon ve kaplamanın kalitesi  önemlidir. Koza tipi daybed, O Design



2- UYUM ÖNEMLİ
Havuzunuzun binanızla uyumlu için proje aşamasında mimarınızla detaylar üzerinde konuşun. Havuzu konumlarken duvar yükseklikleri, güneşin geliş açısı, malzeme uyumu,  etrafında kullanılacak alan genişliği gibi noktalara dikkat edin. Erkasan


3-OTOSİSTEM KOLAYLIĞI
Biyolojik yüzme havuzları, herhangi bir kimyasal kullanılmadan, kendi kendini temizleyebilen  sistemlerdir. Bu tip havuzlarda doğal taş kullanımı görselliği zenginleştirir. Ayrıca  kullanacağınız aydınlatma sistemiyle de göz kamaştırıcı bir gece görünümüne kavuşursunuz.  Paola Lenti marka Frame daybed, Mozaik.



4-BİTKİ ÖRTÜSÜ
Havuz sisteminin kırılan dallar veya düşen yapraklardan etkilenmemesi için ağaçlık bir alana konumlamayın. Aynı şekilde yakın etrafına yaprak döken bitkiler ekmeyin. Dökülmenin yanı  sıra kökler kimyasallardan etkilenebilir ve bitkilerinizin ömrü kısalır. 
Oturma grubu, De Padova.


5-SUYUN AKIŞI
Havuz sistemlerinde su akışı iki ana başlığa ayrılıyor. Görsel olarak çok şık olan taşmalı havuz  sistemlerini de; üstten taşmalı, yandan taşmalı veya ufki taşmalı olarak maddeleniyor.  Skimmerli olarak tabir edilen diğer sistem de betonarme ve panel sistem olarak ikiye  ayrılıyor. Erkoç Havuz


6-DAHA GENİŞ ALAN
Yeni havuz sistemleri makine dairesi, denge deposu ve taşma kanalı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran borusuz filtrasyon özelliği sayesinde küçük bahçelerde yer avantajı sağlar.  Bu sayede bahçenizde kullanabileceğiniz daha çok yeşil alan kalır. Acart Havuz


7-TASARRUF EDİN
Havuzlarınızda teknolojik, çevre dostu ve cebinizi koruyacak ürünleri tercih edin. Örneğin;  klor yerine ozon ile dezenfeksiyon sistemi hem sağlıklı hem de ekonomiK. Geleneksel havuz  aydınlatması yerine PowerLED aydınlatma armatürü hem estetik hem çevreci bir çözüm  olur. Sankurt Havuz.


8- EĞLENCE İÇİN
Havuzunuza hareket katmak için birçok aksesuar kullanabilirsiniz. Masaj istasyonu, kuvvetli  su akışıyla omuz masajı, şelale düşüşleri, havuz içi led aydınlatmalar, hava yatakları, su  kabarcıkları yaratan hava püskürtme, renkli su çıkışları... Fendi Outdoor marka oturma  grubu, İsmet Mobilya.


9-FARKLI ZEMİNLER
Havuz kenarlarınız için hava koşullarına dayanıklı ürünler olması tavsiye edilir. Ahşap bakımı  ile uğramak istemiyorsanız, dijital teknolojiyle üretilen taş veya ahşap görünümlü zemin  kaplamalarını tercih edebilirsiniz. Doğal taş olarak travertenler de kullanılabilir. Yeter ki  kaymaz olsun. Ege Seramik


10-YÜZME KEYFİ
Havuzunuzda tercih edeceğiniz akıntıya karşı yüzme jeti, küçük havuzlarda rahatlıkla yüzme  imkanı sunar. Kimyasal ve elektrik kullanımında da yüzde 30 enerji tasarrufu sağlar. 
Acart Havuz


11-HIZLI ÇÖZÜM
Günümüzde havuz sistemleri çok pratik. Eğer hızlı bir çözüm istiyorsanız, hazır havuz  sistemlerine ve modüler alternatiflere başvurabilirsiniz. Terminal Group.
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