Yeşilin farklı tonlarıyla ortama renk ve huzur katan ev bitkilerinin bakımı tahmin ettiğiniz kadar zahmetli değil. Hep birlikte fazla bakım gerektirmeyen ve herkes tarafından kolayca yetiştirilebilecek 5 ev bitkisine göz atmaya ne dersiniz?

Evin atmosferini değiştiren, dekorasyonunu tamamlayan ve ortama renk katan bitkiler günümüzde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Yeşilin farklı tonlarıyla ortama renk ve huzur katan ev bitkilerinin bakımı tahmin ettiğiniz kadar zahmetli değil. Hep birlikte fazla bakım gerektirmeyen ve herkes tarafından kolayca yetiştirilebilecek 5 ev bitkisine göz atmaya ne dersiniz?





Kaktüsler

Hem dekoratif görüntüsü hem de çeşit çeşit türüyle bitkiseverlerin vazgeçilmezi olan kaktüs, fazla su istememesi ve çabuk ölmemesi sebebiyle ilk akla gelen ev bitkileri arasında gösteriliyor. Salonunuz, yatak odanız, hatta banyonuzda bile kaktüslere yer verebilirsiniz. Öyle ki kaktüs yetiştirmeyi zamanla evin her köşesine bir kaktüs koyacak kadar çok sevebilirsiniz! Ayrıca kaktüslerin dikenleri havadaki elektriklenmeyi kendisine çektiği için bulunduğu ortamdaki radyasyonu da belli oranda emebiliyor.





Çok su istemeyen kaktüs, evde en kolay bakılabilecek bitkilerden biri.





Paşa Kılıcı

Anavatanı Batı Afrika olan, susuzluğa dayanıklı ve fazla ışık istemeyen pasa kılıcı evde bakması en kolay bitkiler arasında gösteriliyor. Estetik duruşu ve yaprak renkleriyle de dikkati çeken bitki, salon dekorasyonu için öneriliyor.





Paşa kılıcı yeşil ve sarının farklı tonlarındaki yaprak renkleriyle adından söz ettiriyor.





Spatifilyum

Barış çiçeği, barış zambağı ya da yelken çiçeği isimleriyle de bilinen spatifilyum, ucuz olmasının yanı sıra kolay kolay da ölmüyor. Güzel yaprakları ve çiçekleriyle eve bahar havası getiren bitki, çok fazla uzamadığı gibi aynı zamanda da dallanmıyor. Evinize ayrı bir hava katmak için siz de tercih edebilirsiniz.





Barış çiçeği fazla uzamama ve dallanmama gibi özellikleri sayesinde evde kolayca bakılabiliyor.





Begonya

Çiçekleri yaz aylarında pembe, sarı, turuncu, kırmızı ve beyaz renklerde açan begonya oldukça hızlı büyüyor. Hem gölgede hem de güneş ışığında yaşayabilen begonya, ev bitkileri arasında en albenili olanlardan. Ancak yapraklarına su sıkmamanız gerektiğiniz aklınızdan çıkarmamalısınız.







Begonya, ev bitkileri arasında en albenili olanlardan.





Japon Şemsiyesi

Fazlasıyla estetik bir bitki türü olan Japon şemsiyesi, sadece bol su verildiği takdirde hiçbir sorun çıkarmayarak yaşamaya devam ediyor. Ayrıca çok dayanıklı olan Japon şemsiyesi uzun yıllar yaşayabiliyor. Sulama yapılırken suyun tüm toprağa eşit şekilde dağılmasına özen gösterilmelidir.





Japon şemsiyesi çok uzun yıllar yaşayabiliyor.





Evde Bitki Bakarken Dikkat Edilmesi Gerekenler