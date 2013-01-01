“Simple Trendy” sloganıyla tarz sahibi yaşam alanları için en trend, ulaşılabilir fiyat ve ürün çeşitliliği ile MuudArt.com artık yayında.

2018 yılı başında yüksek mimar ve konusunda uzman bir kadro ile yola çıkan MuudArt hızla büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. MuudArt kendini özel hissetmek isteyen, kaliteli detaylardan hoşlanan, evinde vakit geçirmeyi seven, dekorasyonda konforu ve şıklığı bir arada arayan dekorasyon tutkunlarıyla yaşam alanlarını tasarlamak için buluşuyor.







MuudArt yurt dışından ithal ettiği ve yurt içinde uzman üreticiler tarafından ürettirdiği mobilya, dekorasyon, aydınlatma, sofra, banyo, halı, bahçe gibi kategoride yüzlerce ürün ile sizleri ihtiyaçlarınızı tek bir yerden ulaşmanın keyfi ve konforuyla buluşmaya davet ediyor.







MuudArt.com’un kurucusu Üzeyir Karakaş. Ekolay, Nesine, Altıncı Cadde, Evmanya, Bernardo ve Biev gibi şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev alan Üzeyir Karakaş Türk internet ve perakende girişimcisi olarak dikkat çekiyor.



https://www.muudart.com/

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