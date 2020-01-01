Ortanca çiçeği nasıl bir bitkidir, hangi familyadan gelir anlattık. Ortanca çiçeğinin bakımı, sulaması, budanması ve çoğaltılması hakkında bilgi verdik.

Bahçelerimizin vazgeçilmezi ortanca çiçeği bahçelerimizin yanı sıra balkonlarımızda da kolayca yetişir. Hydrangeaceae familyasından gelen ortanca çiçeğinin kökeni Japonya’dır. Dişli kenarlı yapraklarıyla topsu kümeler oluşturan bir yapıya sahip ortanca çiçeği; toprağında bulunan maddelere göre beyaz, pembe, mavi, mor, kırmızı gibi çeşitli renklerde olur. Kışın yapraklarını döken ortanca çiçeği, uzun ömürlü bir bitkidir. Park ve bahçelerin peyzajlarında sıkça kullanılan ortancalar, temmuz-ekim ayları arasında çiçek açar. Ortanca çiçeği; gelin buketlerinde, düğün organizasyonlarında sıkça karşımıza çıkar. Özellikle gelin buketleri için şakayıklardan oluşan bir aranjmana ortancalar çok yakışır. Ortanca çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızda…





Ortanca Çiçeği Bakımı



Ülkemizde çok yaygın olarak yetiştirilen bahçe çiçeklerinden ortanca çiçeği, doğrudan güneş ışığı sevmez. Eğer ortancalarınız bahçenizin direkt güneş alan bir yerinde ise düzenli sulama ve gübreleme yapmanız gerekir. Ortanca çiçeği toprağına göre renk değiştirir. Alkalinli toprakta yetişen ortanca pembe, asitli toprakta mor ve mavi renk olur. Yaz aylarında direkt güneşten korumanız gereken ortancaları kışın da aşırı soğuktan korumanız gerekir. Kışın bulundukları ortam 14-15 derecenin altına düşmemelidir. Çok fazla soğukta bitkinin yaprakları ve çiçekleri zarar görür. Killi toprak ortanca çiçeği yetiştirmek için çok uygundur. İçine ponza taşı ilave edersiniz ortancanın gelişimi için yararlı olur. Ortanca çiçeğini sularken dikkat etmeniz gereken unsurlara değinelim.





Ortanca çiçeği toprağına göre renk değiştirir.





Ortanca Çiçeğini Sularken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ortanca çiçeği suyu sever. Yazın haftada en az iki kez sulamanız gerekir. Kışın ise haftada bir kez sulamanız yeterli olur. Kışın soğuk musluk suyuyla sulamamanızı öneririz. Verdiğiniz su oda sıcaklığında olmalıdır. Su bitkinin her bölümüne ulaşmalıdır ve her sulamada aynı ölçüdeki sulama kabını kullanmalısınız. Ortanca çiçeğini doğru bir şekilde suladık peki budaması nasıl yapılmalı? İşte budamasıyla ilgili detaylar…





Ortanca Çiçeğini Nasıl Budamak Gerekir?

Bütün bitkilerde budama en önemli unsurdur. Yalnış yapıldığında bitkinin ölümüne sebep olurken doğru yapıldığında bitkinin ömrünü uzatır. Ortancaları budamak için en uygun zaman ilkbahardır. Eğer kışın budama yaparsanız ortancalarınız geç açar. Açması yazın ortasını bulur. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da kademeli kesmektir. Eğer kademe kademe keserseniz ortanca çiçeği açtığında alt kısımları boş kalmaz. Aynı boyda keserseniz sadece tepe kısmında açar. Ortanca çiçeğini nasıl çoğaltırız biraz da ondan bahsedelim.





Ortanca Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Ortanca çiçeğini en iyi çoğaltma yöntemi olarak ortancanın köklerinin ayrılıp yeni köklerin başka yere taşınmasını tavsiye ediyoruz. İlkbaharda ortancaların dibini kazarak sığır gübresiyle tekrar kapatabilirsiniz. Sıvı gıdasını hazirandan eylül ayına kadar verirseniz ortancalarınız daha gür ve canlı açar. Ayrıca kışın soğuğa karşı da daha dayanıklı olur.





