Korniş yerine rustik adındaki silindirlere takılarak kullanılan perdelere rustik perde deniyor. Rustik, kornişten çok daha eski bir perde takma şekli olsa da, günümüzde hala popülerliğini koruyor. Ahşap, metal veya pirinçten halkalara geçirilerek kullanılan bu perdelere, özellikle mobilya konusunda iddialı parçaların hakim olduğu evlerde rastlanıyor.

Ev dekorasyonunun en mühim ayrıntılarından biri de şüphesiz ki perdeler. Evin atmosferini anında değiştirebilen perdeler konforlu bir ev hayatı için de olmazsa olmaz. Son zamanların en popüler perde modeli rustik perde, birbirinin aynısı tasarımlardan sıkılanlara ilaç gibi geliyor. Nedir, ne değildir hep birlikte ele almak istedik…



Rustik Perde Nedir?

Korniş yerine rustik adına verilen silindirlere asılarak kullanılan perdelere rustik perde deniyor. Rustik, kornişten çok daha eskiye dayanan bir perde takma şekli olsa da, günümüzde meraklılarının artmasıyla birlikte tekrardan popüler hale geliyor. Şayet rustik perde şu anda en revaçta perde modelleri arasında. Takıldığı ortamı daha albenili, şık ve otantik gösterdiği için iç dekorasyon önerileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Ahşap, metal veya pirinçten halkalara geçirilerek kullanılan bu perdelere, özellikle mobilya konusunda iddialı parçaların hakim olduğu evlerde rastlanıyor. Ayrıca estetik tasarımlardan hoşlanan yeni evli çiftlerin neredeyse tek tercihi…





Rustik Perde Nerelere Takılır?

Kullanılabilecek yerler konusunda çok büyük bir özgürlük vadeden rustik perde, aklınıza gelebilecek her yere takılabilir. Evlerdeki salon, yatak odası, mutfak, hatta banyonun yanı sıra ofis ve restoranlarda da kullanılıyor. İhtişamlı otellerde de sıklıkla rastlayabilirsiniz. Yani istek ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Sadece taktığınız yere göre boyunda, kumaşında ve deseninde birtakım zorunlu farklılıklar olabilir.

Farklı Model ve Tasarımlar Göz Dolduruyor

Gideceğiniz herhangi bir perdecinin rustik perde kataloğunda sayısız model bulabilirsiniz. Popüler renkler, sade tasarımlar, kalın veya ince kumaşlar, birbirinden güzel desenler ve çok daha fazlası… Mobilyalarınızla uyumlu modellerle dekorasyonunuzu güçlendirebilirsiniz. Unutmayın ki iç mimarlar bile artık müşterilerine bu perdeleri öneriyor. Üstelik her bütçeye uygun avantajlı fiyatlara da piyasada rastlamak mümkün.

Rustik Perde Nasıl Temizlenir?

Rustik perde, diğer perdelere oranla çok daha rahat ve hızlı şekilde çıkarılabildiği için yıkama konusunda da kullananlara avantaj sağlıyor. Kalın kumaşlı olanları belli aralıklarla elektrikli süpürge ile de temizleyebilirsiniz. Makinede yıkayacaksanız bez bir torba içine koyarak yıkamalısınız. Yıkamanın ardından perdelerinizi ütülemeden, henüz nemliyken geri asabilirsiniz. Böylece perdelerinizin ömrünü uzatmakla kalmaz, ayrıca elektrikten ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

Perde Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rustik perde olsun veya olmasın, perde seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Perde uzun yıllar kullanılan ve kolayca değiştirilemeyen bir eşya olduğu için çok dikkatli seçmek, acele etmemek gerekiyor.