İnsanlık doğa özlemini gidermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri de evde çiçek yetiştirmek. Evde çiçek bakanlar bilir, sarmaşık ev bitkileri konusunda ilk akla gelen bitkilerden değildir. Ne var ki ilginç görüntüsü, dekoratif tasarımlara çok yakışması gibi sebepler sarmaşığı da ev bitkilerinden biri yapıyor. Sarmaşık ev dekorasyonu trendlerinde yükselişte. Peki nasıl kullanmak ve nerede kullanmak gerekir? İşte sarmaşık ile ilgili dekorasyon önerileri.

İnsanlık olarak şehirleri kurduğumuz günden beri doğadan uzaklaşıyoruz. Ancak köklerimiz, güdülerimiz bizi doğa anaya çekmeye devam ediyor. Biz de çareyi, gözlerimizin aradığı yeşili evlerimize, ofislerimize yerleştirmekte bulduk. Bazı şanslı azınlık ise evinin bahçesi ile uğraşarak doğa hasretini gideriyor. Bitkilerle ilgilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tabii bu durum dekorasyon trendlerini de etkiliyor. Sarmaşık da ev dekorasyonu trendleri arasında yerini aldı. Bahçe dekorasyonunda, evlerin ve duvarların dış cephelerinde senelerdir kullanılan sarmaşık artık ev dekorasyonunda da adından söz ettirmeye başladı. Ev dekorasyonunda sarmaşık kullanmak isteyenler ya da evde sarmaşık mı olurmuş diyenler bu yazıyı okumadan geçmeyin.





Dekoratif Merdiven Üzeri



Ev dekorasyonunda giderek daha yaratıcı oluyoruz. Bazı yaratıcı hamleler ise çoktan trend haline geldi. Mesela ahşap bir merdiveni raf olarak kullanmak pek kimsenin aklına gelmezdi. Ta ki IKEA, tasarımlarında kullanana kadar. Hepimiz hemen koşup bir merdiven edinip raf haline getirmedik mi? Şimdi o merdivenlerin üst basamağına bir de sarmaşık yerleştiriyoruz. Kaktüslerin, sukulentlerin yanına bir de sarmaşığı ekledik.





Ahşap dekoratif merdiven, sarmaşığınızı yerleştirmeniz için güzel bir alan olabilir.





Ferforje Izgara

Genellikle fotoğraf asmak için kullanılan ferforjeler; kare ya da dikdörtgen şeklindeki ızgaralar, artık sarmaşıklarımız için, üzerinde büyüyebileceği bir yuva haline geldi. Duvarınıza monte edeceğiniz ızgaranın kenarına sarmaşığın uç noktasını dolayın ve bırakın doğa işini yapsın. Size de bu güzelliği izlemek düşsün.





Ferforje; kare ya da dikdörtgen şeklindeki ızgaralar, artık sarmaşıklarımız için, üzerinde büyüyebileceği bir yuva haline geldi.





Tekli Raflar

Biraz yükseğe asılmış bir raf da sarmaşık yerleştirmek için güzel bir alandır. Sarmaşığın dalları aşağı doğru sarkarak rafın zeminini kapatacağından sarmaşık havada duruyormuş gibi bir illüzyon yaratır ve hoş bir görüntü ortaya çıkar.





Biraz yükseğe asılmış bir raf da sarmaşık yerleştirmek için güzel bir alandır.





Çoklu Rafların En Üst Katı

Kitaplarınızı ya da çiçeklerinizi yerleştirdiğiniz bir raf sisteminin en üst katı da sarmaşığınız için güzel bir alandır. Rafın tam köşesine yerleştirmeniz, hem sarmaşığa, kenar çubuğu üzerine büyüme olanağı tanır; hem de sarmaşık, rafınızın kenarı boyunca uzanarak hoş bir görüntü oluşturur.





Bir raf sisteminin en üst katı da sarmaşığınız için güzel bir alandır.



Evinizdeki Yüksek Alanlar

Evinizde atıl görünen bir dolap, holde bulunan duvar çıkıntıları ya da mutfak, salon gibi alanlarda tasarım amaçlı yarım bırakılmış duvar üstleri sarmaşığınızın yeni yuvası olabilir. Bu sayede hem atıl kalan alanları renklendirmiş olursunuz hem de yeşilin rahatlatıcı etkisini evinizin tüm alanlarında hissedersiniz.





Tasarım amaçlı yarım bırakılmış duvar üstleri sarmaşığınızın yeni yuvası olabilir.





Bir Klasik: Balkon

Balkon, evdeki bitkilere ayrılmış bir açık hava odası gibidir. Sarmaşıklar da balkondan sarkınca ne güzel görünmez mi? Evin içerisinde sarmaşık bakmaktan emin olamayanlar için de güzel bir başlangıç. Üstelik sokaktan geçenlerin de imreneceği bir balkona sahip olursunuz. Büyük balkonum yok, evde Fransız balkon var diye üzülmeyin; sarmaşık bulduğu yoldan giden tok gözlü bir bitki. Fransız balkona da çok yakışır.





Sarmaşık Fransız balkonda da bakabileceğiniz, oraya da yakışan bir bitkidir.

