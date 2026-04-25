'Delikanlı'nın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı

Başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin yaraları gün yüzüne çıkarken Yusuf ve Hazan'ın yüzleşmesi, eski iki aşığın yeni bölümde yaşayacaklarına dair merakı artırıyor.

Remzi'nin planıyla Murat'ın yem olarak kullanılması ters teperken, iki kardeşin uzun zaman sonra yaptığı yürek yakan konuşma duygu dolu anları beraberinde getiriyor.

Dila'nın Yusuf'la ilişkisi Kızılhan evine bomba gibi düşerken, Yusuf'un, "Dila'yı o cehennemden kurtaracağım, onunla evleneceğim" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.