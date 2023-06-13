Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız başrollü 'Aşk Taktikleri 2' geliyor! Ne zaman yayınlanacak?

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri filminin ilk serisi büyük bir ilgi görmüş ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Lanistar Medya imzalı filmi Pelin Karamehmetoğlu yazdı, Recai Karagöz yönetti. Şimdi ise “Aşk Taktikleri 2” geliyor.

'Aşk Taktikleri 2' filmi yayın tarihi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu kadrosunda Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar’ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim‘in de rol aldığı filmin 14 Temmuz‘da Netflix‘te seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Serinin ilk filminin öyküsü İstanbul ve Kapadokya’da geçmişti. Bu kez ikinci film ise Turunç ve Göcek’in hayran bırakan muhteşem doğasında çekildi.