Demir Kadın: Neslican filminden ilk fragman yayınlandı!
Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Demir Kadın Neslican’ filminin fragmanı yayınlandı. İşte konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi...
Neslican Tay'ın hayatını konu alan filmden ilk fragman geldi. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine detaylı bakalım...
Demir Kadın: Neslican filmi konusu nedir?
'Demir Kadın: Neslican' kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor.
Demir Kadın: Neslican ne zaman vizyona girecek?
‘Demir Kadın Neslican’, 27 Ocak’ta beyazperdedeki yerini alacak.
Demir Kadın: Neslican filmi oyuncu kadrosu
Filminin kadrosunda;
- Naz Çağla Irmak,
- Deniz Uğur,
- Mesut Akusta,
- Zeynep Elçin,
- Ahmet Haktan Zavlak,
- İlker Aksum,
- Özge Sezince,
- Şeyma Peçe,
- Hasan Denizyaran,
- Cansu Fırıncı,
- Yurdaer Okur,
- Meral Çetinkaya,
- Sedef Şahin,
- Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.