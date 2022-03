Disney Channel Türkiye neden kapanıyor? Açıklama geldi

Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini duyurdu. Açıklamada, kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney+'ta olacağı belirtildi.

DISNEY CHANNEL'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"

DISNEY+ YAYINA BAŞLIYOR

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye de var. Disney Channel Instagram hesabından yayınladığı açıklamada;

"En sevdiğimiz Disney Channel içeriklerini çok yakında dilediğimiz zaman izleyebileceğiz desek? Hannah Montana’dan Violetta’ya, Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’den Greenlerin Büyükşehir Maceraları’na, özlediğimiz ve izlemeye doyamadığımız içerikler artık tüm bölümleriyle, istediğimiz her an erişebileceğimiz şekilde Disney+’ta olacak. Çok yakında tüm sihirli içerikler her zaman, her yerde bizimle!" ifadelerine yer verdi.