Disney Plus bu yaz Türkiye'ye geliyor!

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede* hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

Platforma özel orijinal yapımların da yer alacağı binlerce saatlik içeriği ile Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazlası…

DISNEY PLUS TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK?

Disney Plus Türkiye bu yaz yayına başlayacak. Tam tarih ise henüz açıklanmadı.

DISNEY PLUS HANGİ ÜLKELERDE YAYINA BAŞLAYACAK?

Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):

Andorra

Arnavutluk

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Bosna Hersek

Bulgaristan

Cezayir

Çek Cumhuriyeti

Estonya

Fas

Filistin Devleti

Güney Afrika

Hırvatistan

Irak

İsrail

Karadağ

Katar

Kosova

Kuveyt

Kuzey Makedonya

Letonya

Libya

Lihtenştayn

Litvanya

Lübnan

Macaristan

Malta

Mısır

Polonya

Romanya

San Marino

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Suudi Arabistan

Tunus

Türkiye

Umman

Ürdün

Vatikan

Yemen

Yunanistan





11 YENİ BÖLGE

*Disney+’ın bu yaz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayına başlayacağı 11 yeni bölgenin tam listesi:

Faroe Adaları

Danimarka

Fransız Polinezyası

Güney Fransa Bölgesi

St. Pierre ve Miquelon Denizaşırı Bölgesi

Ülkeler

Fransa

Åland Adaları

Finlandiya

Sint Maarten

Hollanda

Svalbard & Jan Mayen

Norveç

Hint Okyanusu İngiliz Bölgesi

Cebelitarık

Pitcairn Adaları

St Helena

Birleşik Krallık

Disney+’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayında olduğu 18 ülke (alfabetik sırayla):

Almanya

Avusturya

Belçika

Birleşik Krallık

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Lüksemburg

Monako

Norveç

Portekiz

DISNEY PLUS NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra, dünyaca ünlü “The Simpsons” ve herkese hitap eden daha birçok dizi, film ve orijinal içeriğin yer aldığı dijital yayın platformudur.

The Walt Disney Company’nin amiral gemisi olarak tüketiciye doğrudan yayın servisi sağlayan Disney+, Disney Medya & Eğlence Dağıtım ağının da bir parçasıdır. Platform; filmler, belgeseller, diziler, animasyonlar, kısa içerikler ve sürekli büyüyen orijinal içerik kataloğuyla reklamsız yayın yapmaktadır.

Disney’in sahibi olduğu film ve dizi arşivine erişim sunan Disney+, aynı zamanda The Walt Disney Studios’un en yeni yapımlarının yer aldığı tek platformdur. Ayrıca 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok öne çıkan stüdyonun yapımları sadece Disney+’ta yer alır.

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