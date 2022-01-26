Disney Plus bu yaz Türkiye'ye geliyor!
Disney Plus Türkiye ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. Disney+, Türkiye'nin de dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlayacak! Disney, Marvel, National Geographic, Pixar, Star Wars ve çok daha fazlasını bir arada sunan yepyeni bir platform olarak Türkiye'de!
The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede* hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.
Platforma özel orijinal yapımların da yer alacağı binlerce saatlik içeriği ile Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor.
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazlası…
DISNEY PLUS TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK?
Disney Plus Türkiye bu yaz yayına başlayacak. Tam tarih ise henüz açıklanmadı.
DISNEY PLUS HANGİ ÜLKELERDE YAYINA BAŞLAYACAK?
Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):
- Andorra
- Arnavutluk
- Bahreyn
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bosna Hersek
- Bulgaristan
- Cezayir
- Çek Cumhuriyeti
- Estonya
- Fas
- Filistin Devleti
- Güney Afrika
- Hırvatistan
- Irak
- İsrail
- Karadağ
- Katar
- Kosova
- Kuveyt
- Kuzey Makedonya
- Letonya
- Libya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lübnan
- Macaristan
- Malta
- Mısır
- Polonya
- Romanya
- San Marino
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- Suudi Arabistan
- Tunus
- Türkiye
- Umman
- Ürdün
- Vatikan
- Yemen
- Yunanistan
11 YENİ BÖLGE
*Disney+’ın bu yaz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayına başlayacağı 11 yeni bölgenin tam listesi:
- Faroe Adaları
- Danimarka
- Fransız Polinezyası
- Güney Fransa Bölgesi
- St. Pierre ve Miquelon Denizaşırı Bölgesi
Ülkeler
- Fransa
- Åland Adaları
- Finlandiya
- Sint Maarten
- Hollanda
- Svalbard & Jan Mayen
- Norveç
- Hint Okyanusu İngiliz Bölgesi
- Cebelitarık
- Pitcairn Adaları
- St Helena
- Birleşik Krallık
Disney+’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayında olduğu 18 ülke (alfabetik sırayla):
- Almanya
- Avusturya
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Danimarka
- Finlandiya
- Fransa
- Hollanda
- İrlanda
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Lüksemburg
- Monako
- Norveç
- Portekiz
DISNEY PLUS NEDİR?
Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra, dünyaca ünlü “The Simpsons” ve herkese hitap eden daha birçok dizi, film ve orijinal içeriğin yer aldığı dijital yayın platformudur.
The Walt Disney Company’nin amiral gemisi olarak tüketiciye doğrudan yayın servisi sağlayan Disney+, Disney Medya & Eğlence Dağıtım ağının da bir parçasıdır. Platform; filmler, belgeseller, diziler, animasyonlar, kısa içerikler ve sürekli büyüyen orijinal içerik kataloğuyla reklamsız yayın yapmaktadır.
Disney’in sahibi olduğu film ve dizi arşivine erişim sunan Disney+, aynı zamanda The Walt Disney Studios’un en yeni yapımlarının yer aldığı tek platformdur. Ayrıca 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok öne çıkan stüdyonun yapımları sadece Disney+’ta yer alır.
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