Doğada zaman geçirmenin faydaları neler? Neden daha sık dışarı çıkmalısınız?

Temiz havada derin bir nefes almanın ruha iyi gelmesinin bir nedeni var. Oksijen ciğerlerinizi doldurur, güneş ışığı yüzünüze vurur ve vücudunuz rahatlar. Doğa uzun zamandır nihai şifacı olarak görülüyor, ancak biz insanlar modern, hızlı tempolu yaşam tarzımızda dışarıda daha az zaman harcıyoruz.

Doğada geçirilen zamandan veya genel olarak sadece dışarıda geçirilen zamandan vazgeçmek, zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığınıza fayda sağlamak için kaçırılmış bir fırsattır. Çünkü doğada zaman geçirmek stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir; bağışıklık sistemimizi, yaratıcılığımızı ve odaklanmamızı güçlendirir ve bize anda kalmayı öğretir.

Doğada zaman geçirmenin tüm faydalarını öğrenmek ve ayrıca daha sık dışarı çıkmanın stratejik yollarını daha iyi anlamak için bu konunun uzmanlarının tavsiyelerine kulak verin.

Doğada Zaman Geçirmenin Faydaları



1. Yeniden şarj olma ve stresi yok etme zamanı sağlar

Hope for Depresyon Araştırma Vakfı'nda lisanslı psikolog ve medya danışmanı olan Ernesto Lira de la Rosa, bedenlerimizin zorlu zamanları aşmamıza yardımcı olmak için değişikliklere ve strese uyum sağlamada harika olduğunu açıklıyor. Peki stres seviyelerini nasıl düşürebiliriz? Dışarı çık, diyor de la Rosa.

"Doğada zaman geçirdiğimiz zaman, kelimenin tam anlamıyla gündelik stres etkenlerinden, teknolojiden ve sosyal etkileşimlerden kopabiliyoruz" diye açıklıyor. "Doğaya, özellikle çevremizi gözlemlemek için zaman ayırırsak, bedenlerimizi ve zihinlerimizi topraklamamıza ve yeniden şarj etmemize yardımcı olabilir."

2020'de Frontiers in Psychology'de yayınlanan bir inceleme, amacına ulaşmak için doğanın ideal "dozunu" belirlemek amacıyla, doğada olmanın genç yetişkinler (15-30 yaş arası) üzerindeki etkilerini inceleyen 14 çalışma yaptı. Ve inceleme sonunda, doğal alanlara sadece 10 ila 15 dakika maruz kalmanın bile ruh hali ve konsantrasyona iyi gelmesinin yanı sıra kan basıncı ve kalp atış hızı gibi fizyolojik belirteçleri iyileştirmede faydalı olduğu bulundu.

Muhtemelen bu nedenle, arkadaşlarınızla piknik yaptığınızda ve yüzünüzdeki esintiyi hissettiğinizde, yüksek puan alan, meşhur bir restorana göre daha rahat hissedersiniz. Ya da yakındaki bir fıskiyeden akan suyu dinlerken dışarıda kitap okumak, yoğun bir trende sayfa çevirmekten neden daha sakinleştirici geliyor?

2. Egzersizi teşvik ederek fiziksel sağlığı destekler

Doğru: Nerede egzersiz yaparsanız yapın, kalp atış hızınızı artırmak sağlığınız için faydalıdır. Bir egzersiz rutinine bağlı kalmakta zorlanıyorsanız, egzersizinizi dışarıya taşımak motivasyonunuzu artırabilir. Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, doğada veya yeşil alanlarda vakit geçiren insanların fiziksel aktivite yapma olasılıkları ve sağlıklı kilolarını koruma oranları daha yüksek.

3. Yaratıcılığı ve konsantrasyonu artırabilir

Leanza, araştırmanın ayrıca doğada zaman geçirmenin yaratıcılığı artırabileceğini ve odaklanmayı iyileştirebileceğini bulduğunu söylüyor. Journal of Environmental Psychology'de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, doğada zaman geçiren katılımcıların, kentsel ortamda daha fazla zaman geçirenlere göre daha yaratıcı ve daha iyi problem çözücü olduklarını bulmuşlardır.

4. Anı yaşamanıza yardımcı olur

Beyninizde sürekli devam eden yapılacaklar listesi mi yoksa güneşin tadını çıkararak geçirdiğiniz saatler mi? Tercihiniz hangisi? Genellikle çok çalışan insanların tercihi ilki oluyor. Psikolog Yvonne Thomas'a göre, yarının stres etkenleri hakkında endişelenmenin neden olduğu kaygıdan kurtulmanıza yardımcı olmak için dışarı çıkmak sizi tam burada ve şimdi yaşamaya teşvik edebilir .

Yvonne Thomas "Doğada yer almak, o anda nerede olduğunuzu ve etrafınızdaki ortamı takdir etmenize yardımcı olabilir" diyor. "Doğada, gerçek zamanlı olarak etrafınızda olup bitenlerin farkına vararak ve farkında olarak mindfulness pratiği yapabilirsiniz. Bu, size neşe ve ilham vererek, doğanın doğal harikası ve güzelliğinden keyif almanıza yardımcı olur.”

Bir dahaki sefere bir Zoom toplantısı sizi heyecanlandırdığında, telefonunuzu içeride bırakın ve dışarı çıkın. Arka bahçeniz veya küçük bir balkonunuz olsa bile etrafınıza bakın ve renklerden seslere ve kokulara kadar gördüğünüz her şeyi gözlemleyin. Hepsinin tadını çıkarın ve ayrıntılarını takdir ederek gözlemleyin. Vücudunuzdaki stresin hızla azaldığını hissedeceksiniz.

Doğaya Nasıl Zaman Ayrılır?

Sabah ilk iş dışarı çıkın

Gün boyunca kendinize ayırabileceğiniz çok az anınız olabilir. Ve evdeki herkes ayağa kalktıktan sonra kişisel bakım zamanınızın önceliği azalır. New York Presbiteryen Hastanesi Weill-Cornell Tıp Okulu'nda klinik doçent olan ve "How Can I Help" programının sunucusu olan Gail Saltz, gün ortasında sık sık dışarıda vakit geçirip geçiremeyeceğinizden endişe etmek yerine, sabaha güneş ışığı ile başlamanızı öneriyor.

Saltz, "Güneş ışığı, sirkadiyen ritimle ilgili mekanizmalar nedeniyle ruh halini de artırmaya yardımcı oluyor" diyor.

Çok yapılabilir bir yapılacaklar listesi çıkarın

Meşgulken ve bazı haftalar diğerlerinden daha doluyken doğada kaliteli zaman geçirmek zor olabilir. De la Rosa, kendinizi imkansız bir günlük veya haftalık ritüele hapsetmek yerine yerel parkları, yürüyüş parkurlarını veya manzaralı rotaları araştırmanızı öneriyor. Sonra fırsat geldiğinde, nereye gideceğinizi bilirsiniz. “Doğada bir günlük gezi veya uzun bir hafta sonu planlamanıza gerek yok; Ayrıca, eğer sizin için uygunsa, daha manzaralı bir rotayı izleyerek eve veya işe gitmek için biraz zaman ayırabilirsiniz” diyor.

Ve hafta sonu ne zaman fazladan zamanın var? Zaman içinde dayanıklılığınızı test etmek ve geliştirmek için daha yavaş bir yürüyüş yapmayı düşünün. Ne kadar çok dışarı çıkarsanız, o kadar çok geri dönmek isteyeceksiniz.

Mümkün oldukça yürümeyi seçin

PsyD, lisanslı klinik psikolog ve sağlık hizmeti psikoloğu Dr. Bethany Cook , araba kullanmak zaman kazandırır, ancak bazen bir şey kazandığımızda diğerini feda ettiğimizi söylüyor. Bu durumda vücudumuz doğanın tüm faydalarından geri kalır. Sadece olmanız gereken yerde yürümek, ruh halinizi iyileştirebilir ve ciğerlerinize biraz dış hava verebilir. Cook “Eşinize partiye yürüyerek gideceğinizi söyleyin. Mektup göndermeniz mi gerekiyor? Posta kutunuzda bırakmak yerine postaneye yürüyerek gidin. Ve her zaman 'manzaralı rotayı' kullanın,” diyor.

Öğle yemeği yiyin veya dışarıda toplantı yapın

Ofiste işleri olanlar, açık havada bir daveti kabul etmekte en çok zorlanabilirler. Toplantılar ve projeler internet erişimi gerektirir ve kurumsal çalışmanın monoton doğasına kapılmak kolaydır. Anlamlı görünmese de Leanza, gökyüzünün altında birkaç dakika geçirmenin bile ruh halinizi iyileştirebileceğini ve günün akışını değiştirebileceğini söylüyor.

“Öğle molasında yürüyüşe çıkabilir ya da işinizi dışarı çıkarıp doğal bir ortamda derme çatma bir ofis kurabilirsiniz” diye paylaşıyor. "Bu küçük değişiklikler, yoğun bir programla bile dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir."

Cook, sıcak günlerin çok olduğu bir yerde yaşıyorsanız, arabayla bir doğa parkına gidip dışarıda çalışabileceğiniz bir yer oluşturmanızı oluşturmanızı öneriyor. "Ön planlama yapmak ve bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacınız olduğunu önceden bilmek, bunu bir kereden fazla yapma olasılığınızı artıracaktır" diyor.

Mevsime göre planlayın

De la Rosa, farklı mevsimlerin olduğu bir yerde yaşıyorsanız, mevsimlerin değişimini görebileceğiniz parkları veya dışarıdaki alanları keşfetmenin harika olabileceğini söylüyor. “Bu, sonbahar yapraklarını ve yazdan sonbahara geçişle birlikte gelen tüm renkleri görmek anlamına gelebilir. Baharın ilk birkaç sıcak gününde yürümek ve doğanın canlandığını görmek de olabilir” diyor.

Derin nefes egzersizleri yapın

Evde açık alana erişiminiz varsa, de la Rosa nefes egzersizleri yapmak için dışarıda biraz zaman ayırmanızı önerir. "Nefesimizle bağlantı kurmak bedenlerimiz ve zihinlerimiz için faydalıdır ve kendimizi bir dış mekana yerleştirerek bu deneyimi geliştirebiliriz" diyor. "Nefes alıp verirken etrafınızdaki havayı, kokuları ve çevrenizdeki manzaraları takdir edebilirsiniz."

Kendinize sorun: Bunu dışarıda yapabilir miyim?

Sonuç olarak, tüm olumlu ve sağlıklı faydaları için dışarı çıkmaya ve doğada daha sık olmaya öncelik vermenin en iyi yolu, zihniyetinizi açık havada harika olanı ilk sıraya koyacak şekilde değiştirmektir. Büyük bir doğa insanı olmasanız bile (herkes kamp yapmayı, akarsuda sal yapmayı veya kaya tırmanışını sevmez - sorun değil!), dışarı çıkma fırsatları olarak günlük aktivitelere ve yapılacaklara bakmak kadar basit olabilir. , eğer ve ne zaman yapılması kolaysa. Restorana bahçede masaları olup olmadığını sorun. Arkadaşlarınızla kahve alın ve parkta bir saat yürüyün. Günlük meditasyonunuzu arka bahçede veya apartmanınızın çatısında yapın. Yerel bir doğa rezervinde kolay bir yürüyüş planlayın. Bahçe işine girin. Liste sonsuz!

Ve evin etrafında bir yürüyüşe bile çıkamayacağınız günler için, bakımı kolay birkaç ev bitkisi benimseyerek her zaman biraz doğayı iç mekana getirebilirsiniz .