DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort, bayram tatilinde etkinliklerle dolu

Bayram tatili boyunca “Masallar Efsaneler “ ve “Çanta Boyama” atölyeleri, “Çocuklar için Lindy Hop” atölyesi , Jungle Seramik Atölyesi, “Çantamda Hangi Enstrüman Var?” ve “Drama İle Hayallere Yolculuk”, “ Piyano ve Sihirli Parmaklar”, “ Drama ile Boyayalım Öğrenelim “ çalışmalarıyla tüm çocuklar eğlenirken öğrenecekler.

Mavi bayraklı özel plajı, hem aileler hem de çocuklar için yaratılan keyifli yeşil alanlarıyla DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort’de yetişkinler de hazırlanan özel program ile bayram tatilini keyifli ve aktivitelerle dolu geçirecekler.

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort misafirlerinin tatillerini keyifli geçirmeleri için otel içerisindeki Bodrum’da günbatımının en güzel yaşandığı Sunset Bar ve denizin üstünde yer alan, deniz ürünleri menüsüyle çok özel lezzetleri deneyimleyebileceğiniz Skorpina, İtalyan mutfağının Bodrum’daki en iyi temsilcilerinden Poco ile sizi büyüleyecek.