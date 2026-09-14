Dün akşam MasterChef'te kim gitti, Cansu mu, Emre mi elendi?

MasterChef Türkiye'de dün gece eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şefler ilk turda potaya giren 8 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzeme ise mürdüm eriği oldu.

Süre ise 45 olarak belirlendi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler bu turda Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yaratıcılık etabında potadan çıkamayan ve şef tabağı etabına kalan isimler Recep, Cansu, Emre ve Batuhan oldu. Şefler bu turda yarışmacılardan Danilo Şef'in tekniğine uygun anlattığı 'fıletto dı manzo con pure dı patate' tabağını hazırlamalarını istedi.

Süre ise tam 45 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise finale Cansu ve Emre kaldı.

MASTERCHEF'TE CANSU ELENDİ

Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef Türkiye'den elenen isim Cansu oldu.