Dünyanın en ikonik bahçelerinden 10'unu keşfedin

Bu makale, her biri kendine özgü çekicilik ve güzelliğe sahip, dünya çapındaki en ikonik bahçeleri size sunacak. Singapur Körfez Bahçeleri'nin modern harikalarından Fransa'nın Versailles Bahçeleri'nin klasik zarafetine kadar, doğanın ve insanların birlikte yarattığı bu güzel yerleri keşfedin...

1. Körfez Bahçeleri, Singapur

Singapur'un kalbinde çiçek açan Körfez Bahçeleri, modern bahçeciliğin ne kadar uzun bir yol kat ettiğinin mükemmel bir örneğidir. 250 dönüm alana yayılan bu bahçe, güzelliğini gösteren 1,1 milyondan fazla Instagram fotoğrafıyla dünya çapında ünlüdür.

Gece gökyüzünü aydınlatmak için güneş enerjisini kullanan dikey bitkiler olan Süper Ağaçlar, bölgeye fütüristik bir hava katıyor. Burayı daha da çekici kılan ise hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir su oyun alanına sahip olan Uzak Doğu Teşkilatı Çocuk Bahçesi.

2. Majorelle Bahçesi, Marakeş, Fas

Fas'ın Marakeş kentindeki Majorelle Bahçesi, çölden ilham alan tasarım ile kobalt mavisi güzelliğin büyüleyici bir karışımıdır. Özünü yansıtan 209.050 Instagram fotoğrafıyla bu bahçe, bir zamanlar onu evi haline getiren ünlü moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'i büyülemişti.

Her yıl 900.000 kişinin gittiği, özenle inşa edilmiş estetiğiyle Fas'ın en popüler ziyaret yerlerinden biri.

3. Shinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi, Tokyo, Japonya

Tokyo'daki Shinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi, Fransız, İngiliz ve Japon bahçe tarzlarının güzel bir karışımıdır. Bu devasa park 140.142 Instagram fotoğrafına konu oldu.

İlkbaharda 400'den fazla kiraz ağacı çiçek açtığında manzara pembenin yumuşak tonlarıyla dolar. Bu parkın planlaması 1603 yılında başladı ve ortaya çıkan ürün, farklı kültürleri birleştiren ve güzel kiraz çiçeklerini sergileyen inanılmaz bir bahçe.

4. Versay Bahçeleri, Versay, Fransa

Louis XIV tarafından yaptırılan ve André Le Nôtre tarafından tasarlanan Versailles Bahçeleri, 1.976 dönümlük bir alana yayılıyor. Bunlar simetri açısından bir sanat eseridir.

Çimler, mitolojiye dayalı heykeller ve Büyük Kanal'ın muhteşem manzarasını titizlikle korumuşlar. Dünyevi kum tonları ve yeşilin tonları, ünlü Versailles Sarayı'na çok yakışıyor.

5. Keukenhof Bahçeleri, Lisse, Hollanda

Keukenhof Bahçeleri “dünyanın en güzel bahar bahçesi”dir. Hollanda'nın Lisse kentindeki bu muhteşem çiçek bahçesinde 71.918 Instagram fotoğrafı var.

Lale, sümbül, nergis gibi 7 milyon çiçek soğanı açtığında bahçe adeta bir kaleydoskopa dönüşüyor. Bu çiçek aranjmanları, manzarayı süsleyen yel değirmenleri nedeniyle tam bir Hollanda havasına sahiptir.

6- Boboli Bahçeleri, Floransa, İtalya

Boboli Bahçeleri, İtalya'nın Floransa şehrinin ortasında Rönesans mimarisi ile gür yeşilliklerin çarpıcı bir karışımıdır. İlk olarak 1600'lü yıllarda Medici ailesi için yaratılan bu alanda heykeller, çeşmeler ve bakımlı çimler bulunur.

Tarihi değeri ve güzel tasarımıyla Boboli Bahçeleri, İtalyan sanatının ruhunu yakalayan, zamansız bir sığınaktır.

7. New York Botanik Bahçesi, New York City, ABD

Bronx Park'taki New York Botanik Bahçesi 130 yıldır varlığını sürdürüyor. Bu bahçede bir milyondan fazla bitki var ve biyolojik çeşitliliğin canlı bir örneği.

Bahçelerde yaşlı ormanlar, sulak alan yürüyüşü ve 48.983 Instagram fotoğrafında çekilen Peggy Rockefeller Gül Bahçesi gibi pek çok güzel alan bulunmaktadır. Sadece görünüşü güzel değil, aynı zamanda bitkilerin korunması için de önemli bir yer.

8. Monet'nin Bahçesi, Giverny, Fransa

46.040 Instagram fotoğrafında çekilen Giverny malikanesinde kendinizi Claude Monet'nin dünyasına bırakın. Monet'ye Nilüferler serisi için fikir veren su bahçesi ve rengarenk çiçek bahçesi, sanatçının bahçe tasarlarken alışılmış kurallara nasıl uymadığını gösteriyor.

Yılda yaklaşık yarım milyon ziyaretçisi olan Monet Bahçesi, sanat ve doğa tutkunları için huzurlu bir sığınak olmaya devam ediyor.

9. Kew Bahçeleri, Londra, Birleşik Krallık

Londra'daki Kew Bahçeleri birçok bitki çeşidini görmek için harika bir yerdir. 50.000'den fazla canlı bitkiye ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük Viktorya dönemi serası olan Temperate House gibi mimari harikalara sahiptirler.

Bambu bahçesi, arboretum ve Galler Prensesi Konservatuarı, ziyaretçileri farklı sıcaklık bölgelerinde büyüleyici bir tura çıkarıyor.

10. Nong Nooch Tropikal Botanik Bahçesi, Pattaya Şehri, Tayland

Nong Nooch Tropikal Botanik Bahçesi, Tayland'ın Pattaya şehrinde 500 dönümlük bir alana yayılmıştır. Instagram'da 38.207 fotoğrafın yer aldığı bu park, sikadların ve yerli bitkilerin incelendiği turistik bir nokta. Bir plantasyon olarak satın alındı ve Kaktüs ve Sulu Meyveler Bahçesi ve güzel bir orkide gösterisiyle yemyeşil bir koruma projesi haline geldi.