Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul'dan başlayacak: 56 gün sürecek...

CNN International'ın haberine göre Hindistan merkezli tur firması Adventures Overland tarafından organize edilen 56 günlük tur, katılımcıları İstanbul'dan Londra'ya 12 bin km'lik bir yolculuğa çıkaracak. Otobüs toplam 22 ülkeden geçecek.

Dünyanın en uzun otobüs rotası 6 bin 200 km ile Peru'lu Ormeno firmasının elinde. İstanbul'dan başlayan yolculukla rekor da el değiştirecek.

Firmanın sitesinde rota ve otobüsün geçeceği ülkeler bu şekilde paylaşılmış.

CNN'nin haberine göre yolculuk Ağustos 2023'te başlayacak ve 30 yolcu yer alacak. 56 günlük yolculukta otobüs İstanbul'dan yola çıkacak, katılımcıları Balkanlar, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Batı Avrupa üzerinden İngiltere'nin başkentine götürecek. Otobüs 7 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkacak ve 1 Ekim 2023'te Londra'ya ulaşacak

ÜCRETİ NE KADAR?

CNN'nin haberine göre turun fiyatı 24.300 dolar. Paket, günlük kahvaltı, 30 öğle yemeği ve 30 akşam yemeğinin yanı sıra tüm otel konaklamalarını kapsıyor.

OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ

Firma otobüsü ise “uzun mesafe konforlu seyahat için tasarlanmış özel lüks bir otobüs” olarak tanımlanıyor. Firma otobüste "geniş bacak mesafeli" ayarlanabilir koltuklar, AUX ve USB bağlantı noktalarına sahip bireysel eğlence sistemleri, dizüstü bilgisayarda çalışmaya ve yemek yemeye yardımcı olacak katlanabilir tepsi, cep telefonu şarj noktaları, acil durum tuvaleti vaat ediyor. Her yolcunun yanında iki "tam boy valiz" getirmesine izin veriliyor.

Euronews'e göre şirketin sahipleri Sanjay Madan ve Tushar Agarwal, 1950'lerden 1970'lere kadar Avrupa'dan İstanbul üzeri Asya'ya uzanan ve o dönem gençler arasında oldukça popüler olan "Hippi Yolu" fikrinden yola çıkmış ve 2012'den beri gezginleri kara yolu maceralarına çıkarıyor.