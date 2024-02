Elele Şubat-Mart 2024 sayısı çıktı: Derya Uluğ kapağımızda

Duyguları harekete geçiren sesi, sihirli yeteneklerinden yalnızca biri. Derya Uluğ imzasını taşıyan sözleri, ruhumuza dokunan şarkıları ve enerjisiyle yıldızlar makamında özel bir isim. Yıllar önce ‘Okyanus’ şarkısıyla ilk kez tanıştığımız Derya Uluğ, aradan geçen yıllarda tüm hislerimize uygun teklileriyle sıkı bir dost gibi bize eşlik etti. Bu dönemde ise hayalini kurduğu albüm projesini ‘Nefes’ ile gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde. Yetenekleriyle harmanlanmış yıldız aurası sayesinde adeta parıldıyor ve bu parıltıya çevresindeki herkesi dahil ediyor. Şimdi, zihnimizin içinde dillere pelesenk olmuş şarkılarını tekrarlarken iç dünyasına konuk olduğumuz ve bir yıldızın portresine mercek tuttuğumuz keyifli sohbetimize davetlisiniz.

Her gün, hayatın farklı noktalarında yepyeni meydan okumaların, sıradan mücadelelerin ve gerçek anlamda yaşamın başrollerinde; ihtiyaç duyduğumuz güç ve cesareti kendimizde buluyoruz. Sayısız zorluk, antrenman, egzersiz, eskiz, ödev, tecrübe ve deneyim ışığında başarılarına tanıklık ettiğimiz kadınlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Bazen tribünler önünde bazen tek başına, belki karada belki denizde, bir masa başında, evde ya da okulda gurur duyduğumuz, gururumuz kadınları kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca bizi gururlandıran Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Dilara Fındıkoğlu, Tuğba Danışmaz, Başak Mireli, Merve Nur Eroğlu, Canan Dağdeviren, Naz Arıcı, Esin Aydıngöz, Merve Dizdar, Aysu Türkoğlu, Hamide Doğangün, Ebru Baybara Demir, Karsu Dönmez, A Milli Voleybol Takımımız ve ismini bu sayfalara sığdıramadığımız tüm kadınları kutlamanın tam zamanı. Dünyanın yarısıyız, birlikte çok güçlüyüz.

Kız kardeşlerle birlikte umutsuz romantizmin ötesine geçiyor ve birbirimize destek olmanın, güçlenmenin ve en önemlisi eğlenmenin tadını çıkarıyoruz. Çünkü mutlu olmak için illa bir sevgiliye ihtiyaç yok. Çünkü bir ilişkide olsanız bile o kişi size asla mükemmel bir mutluluk getiremez. The Beatles, ‘All You Need Is Love’, (ihtiyacınız olan tek şey sevgi) dese de kati bir şekilde bir erkekten gelecek sevgiyi kastetmiyor. Belki de aradığımız şey kız kardeşlikten geliyor. Desteklenmek kız kardeşliğin büyük ve önemli bir halkasını oluşturuyor. Kahkahalar ve kız kardeşlerle toplanıyoruz. Evet, bu bir ayaklanma!

Günümüz aşk şarkıları neşesini hangi ara kaybetti? Melodi ve sözleriyle bizleri hayaller kurmaya değil de ayrılık acısına ya da karşılıksız aşkın çıkmazına iten cümleler ne zaman bu kadar popüler oldu? “Hafife almamamız gereken bu değişimi inceliyor ve soruyoruz: Sahi, mutlu aşk şarkılarına ne oldu?” Yanıtı ise Prof. Dr. Emre Erdoğan, Psikiyatrist Doç. Dr. İsmail Mete Şaylan, karikatürist Aptulkadir Elçioğlu (Aptulika) ve müzisyen Elif Pıtırlı ile bulmak üzere yola çıkıyoruz.

Sadece Barbie’nin değil, herkesin hayatında mutlaka bir Ken vardır ancak bazıları toksiktir. Hayatımıza girecek Ken’leri doğru seçmek, var olanları terk etmek için önce onları yakından tanımamız gerekiyor. Ken’erjisi yüksek bireyleri tanıma kılavuzunu keşfedin.

Kalp atışlarımız neden bu kadar hızlandı. Yoksa burası biraz sıcak mı oldu? Flört dünyasının altın çocukları, doğuştan sahip olduğu yetenekleriyle etki alanını genişletiyor. İnternetin ve küresel kültürümüzün artık onları tanımlamak için yeni bir kelimesi var: Rizz. Oxford Sözlüğü tarafından ‘yılın kelimesi’ olarak seçilen ‘rizz’ ve ‘şeytan tüyü kulübünde bir gün’ ile onları gerçekten tanımanın ipuçlarını paylaşıyoruz.

Sokakların hareketli dokusuna ayak uyduran stillerle iz bırakan anları yaşamanın tam zamanını, şehrin tam kalbinde bir moda çekimiyle buluşturuyoruz. Bu sırada bahara bir kala, fırtınalı günleri tamamen geride bırakamasak da gözümüzü doğada her gün farklı bir renge açıyoruz. Toprağın uyandığını hissetmenin verdiği hazla, gün doğumlarında yeni başlangıçların saklı olduğunu biliyoruz. 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda tasarımcıların yarattığı koleksiyonlarına yakından bakıyoruz. Şimdi, söz trendlerde!

Şık bir akşam yemeğinden dağ kaçamağına ve sinemanın büyülü dünyasına uzanan bir Sevgililer Günü planı için kombin önerileri, dominant oyuncu polo yakaların yükselişi, kırmızının ateşleyici etkisi ve beyzbol sahalarından transferimiz kepleri stil oyunumuza dahil ediyoruz. Sokağın ruhunu ise New York, Milano ve Paris’te radarımıza takılan Alexa Chung, Ashley Park, Leni Klum ve Margot Robbie ile yeniden keşfediyoruz.

Soğuk günlerde cildimizi yıpranmaya karşı koruyacak güncellenmiş bakım rutini, yükselen ışıltılı makyajın ipuçları, sezonun saç kesim trendleri, tek seansta etki vadeden estetik uygulamaları, aylık kültür-sanat raporu ve 2024 Çin astrolojisinde kariyerden aşka, kişisel gelişimden sağlığa kadar pek çok alanda etkisi hissedilecek ‘Ejderha yılı’ ve burçlara yansıması Şubat-Mart 2024 sayımızda sizleri bekliyor!

Kıştan bahara uzanan bu yolculukta bize katılın!

Satın Almak İçin: DergiBurda