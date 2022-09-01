En çok dinlenen şarkılar belli oldu! Spotify 2022 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı
En çok dinlenen şarkılar belli oldu. 2022 yazında en çok dinlenen şarkılar listesini Spotify paylaştı. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk sırada KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı yer aldı. İşte detaylar...
En çok dinlenen şarkılar Spotify tarafından açıklandı. Spotify’ın açıkladığı 2022 Yaz Hitleri listesine göre, Türkiye’de elektronik pop grubu KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı 2022 yazında en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine yerleşti.
Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise 2022’de sıkı bir çıkış yakalayan grubu, son yılların öne çıkan müzik türü rap takip etti. Suçlarımdan Biri ile Güneş ve cakal’dan İmdat, sırasıyla listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı.
Dördüncü sırada ise Tutsak ile Sefo yer alıyor. MERO ve Murda’dan Konum Gizli (feat. Murda) ise en çok dinlenen beşinci şarkı olarak listedeki yerini aldı.
Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkı tamamen yerli sanatçılara ait oldu.
2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar
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Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
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Suçlarımdan Biri - Güneş
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Tutsak - Sefo
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İmdat - cakal
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Konum Gizli (feat. Murda) - MERO, Murda
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ARASAN DA - UZI
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ISABELLE - Capo, Sefo
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Nerdesin - Ezhel
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2T1BB - BEGE, Yung Ouzo
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Aşk Sadece Anlayana - Velet
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Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
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Diğer Yarım - ATE
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Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
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PAPARAZZI - UZI
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Bilir O Beni - Pinhani
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Mingoflalar - cakal
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Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
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GELMEZSEN GELME - Lvbel C5
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Ara - Zeynep Bastık
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Seni Dert Etmeler – Madrigal
2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
29 Mayıs ile 29 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre yaz mevsimi boyunca tüm dünyada en çok dinlenen şarkı, 610 milyondan fazla dinlenmeyle Harry Styles’tan As It Was oldu.
Özellikle Stranger Things’in 27 Mayıs’ta son sezonunun izleyiciyle buluşmasının ardından dinlenme rekoruna imza atan Kate Bush’un Running Up That Hill (A Deal With God) adlı şarkısı dünya genelinde 90 milyonun üzerinde (ilk kez dinleyenler) yeni dinleyiciye ulaştı ve yazın en çok dinlenen ikinci şarkısı olarak öne çıktı.
Bad Bunny ve Chencho Corleone’den Me Porto Bonito, Kate Bush ve Harry Styles’ı takip ederek, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dünya genelinde 2022 yazının en çok dinlenen şarkılarının dördüncü sırasında Bad Bunny’nin Tití Me Preguntó şarkısı yer alırken, Jojo’dan Glimse of Us ise listenin beşinci sırasına yerleşti.
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As It Was - Harry Styles
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Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
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Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone
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Tití Me Preguntó - Bad Bunny
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Glimpse of Us - Joji
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Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo
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Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo
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Efecto - Bad Bunny
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Moscow Mule - Bad Bunny
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Heat Waves - Glass Animals
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PROVENZA - Karol G
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About Damn Time - Lizzo
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Late Night Talking - Harry Styles
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Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
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Te Felicito - Rauw Alejandro, Shakira
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STAY (with Justin Bieber) - Justin Bieber, The Kid LAROI
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Tarot - Bad Bunny, Jhay Cortez
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Bam Bam (feat. Ed Sheeran) - Camila Cabello, Ed Sheeran
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Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
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I Ain't Worried - OneRepublicSpotify 2022 Yaz Hitleri Türkiye çalma listesini buradan, global listeyi ise buradan dinleyebilirsiniz.