En çok dinlenen şarkılar belli oldu! Spotify 2022 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı

En çok dinlenen şarkılar Spotify tarafından açıklandı. Spotify’ın açıkladığı 2022 Yaz Hitleri listesine göre, Türkiye’de elektronik pop grubu KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı 2022 yazında en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine yerleşti.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise 2022’de sıkı bir çıkış yakalayan grubu, son yılların öne çıkan müzik türü rap takip etti. Suçlarımdan Biri ile Güneş ve cakal’dan İmdat, sırasıyla listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı.

Dördüncü sırada ise Tutsak ile Sefo yer alıyor. MERO ve Murda’dan Konum Gizli (feat. Murda) ise en çok dinlenen beşinci şarkı olarak listedeki yerini aldı.

Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkı tamamen yerli sanatçılara ait oldu.

2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar

Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN

Suçlarımdan Biri - Güneş

Tutsak - Sefo

İmdat - cakal

Konum Gizli (feat. Murda) - MERO, Murda

ARASAN DA - UZI

ISABELLE - Capo, Sefo

Nerdesin - Ezhel

2T1BB - BEGE, Yung Ouzo

Aşk Sadece Anlayana - Velet

Gökyüzünü Tutamam - Can Koç

Diğer Yarım - ATE

Olmazlara İnat - Berkay Altunyay

PAPARAZZI - UZI

Bilir O Beni - Pinhani

Mingoflalar - cakal

Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk

GELMEZSEN GELME - Lvbel C5

Ara - Zeynep Bastık

Seni Dert Etmeler – Madrigal

2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

29 Mayıs ile 29 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre yaz mevsimi boyunca tüm dünyada en çok dinlenen şarkı, 610 milyondan fazla dinlenmeyle Harry Styles’tan As It Was oldu.

Özellikle Stranger Things’in 27 Mayıs’ta son sezonunun izleyiciyle buluşmasının ardından dinlenme rekoruna imza atan Kate Bush’un Running Up That Hill (A Deal With God) adlı şarkısı dünya genelinde 90 milyonun üzerinde (ilk kez dinleyenler) yeni dinleyiciye ulaştı ve yazın en çok dinlenen ikinci şarkısı olarak öne çıktı.

Bad Bunny ve Chencho Corleone’den Me Porto Bonito, Kate Bush ve Harry Styles’ı takip ederek, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dünya genelinde 2022 yazının en çok dinlenen şarkılarının dördüncü sırasında Bad Bunny’nin Tití Me Preguntó şarkısı yer alırken, Jojo’dan Glimse of Us ise listenin beşinci sırasına yerleşti.