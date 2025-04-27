En şifalı taş hangisidir?

Doğal taşlar, yüzyıllardır şifa ve enerji kaynağı olarak görülmüştür. Özellikle berrak kuvars, enerjiyi dengelediği ve diğer taşların etkisini artırdığı için "şifacıların taşı" olarak anılır. Stres, negatif enerji ve ruhsal dengesizliklerle baş etmek isteyenler için ametist de güçlü bir destek sağlar. Her taşın kendine özgü bir titreşimi vardır ve doğru taşla kurulan bağ, kişisel şifa sürecini güçlendirebilir.

Ametist: Zihinsel sakinlik, stres azaltma ve kötü enerjiden korunma için çok popülerdir.

Kuvars Kristali (Berrak Kuvars): "Şifacıların taşı" diye anılır; enerji temizliği ve denge sağladığı söylenir.

Yeşim Taşı: Özellikle Uzak Doğu kültürlerinde sağlık, bereket ve uzun ömür için kullanılır.

Lapis Lazuli: Bilgelik ve ruhsal büyüme için tercih edilir.

Turmalin (özellikle Siyah Turmalin): Negatif enerjiden koruma sağlar denir.

Ama "en şifalı" denildiğinde, Berrak Kuvars (Clear Quartz) çoğu sistemde en çok öne çıkan taştır. Çünkü enerjiyi hem topladığı hem yaydığı hem de diğer taşların etkisini güçlendirdiği söylenir.