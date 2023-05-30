Espresso nasıl yapılır: Kahve severler için adım adım anlatım

İyi bir espressonun zengin, kremsi tadını seviyor musunuz? Bununla birlikte, ideal bir demleme oluşturmak için birçok temel faktör bulunuyor. Bu da size espresso yaparken göz korkutucu gelebilir. Espresso yapmayı öğrenmek istiyorsanız, bu makale doğru çekirdekleri seçmekten mükemmel çekimi yapmaya kadar ipuçları verecektir.

TAZE KAVRULMUŞ ÇEKİRDEK İLE BAŞLAYIN

Mükemmel espressoyu yapmanın ilk adımı, taze kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmaktır. Son iki hafta içinde kavrulmuş çekirdek arayın, çünkü bu onların en yüksek lezzette olmalarını sağlayacaktır.

İyi bir kavurucudan yüksek kaliteli çekirdekler seçin ve tadı, aromasını kaybetmiş önceden çekilmiş kahveden kaçının.

KAHVE ÇEKİRDEKLERİNİZİ DOĞRU KIVAMDA ÖĞÜTÜN VE ÖLÇÜN

Bir sonraki adım, akhve çekirdeklerinizi doğru kıvamda öğütmektir. Espresso, sofra tuzuna benzer şekilde ince bir öğütme gerektirir. Tutarlı bir öğütme boyutu elde etmek için kaliteli bir öğütücü kullanın ve doğru kahve miktarını ölçün.

Size bir rakam vermek gerekirse, standart dozda double shot espresso yaklaşık 13 ila 18 gram kahve ağırlığındadır. Ancak makinenizi de düşünmeli ve ne kadar kahve doldurabileceğinizi görmelisiniz.

DOĞRU EKİPMANI KULLANIN

Espresso makinesi ve portafiltre gibi mükemmel bir espresso yapmak için doğru ekipmana ihtiyacınız olacak. İyi bir makine şart. Piyasada pek çok seçenek bulunuyor. Güçlü bir pompası olan ve mükemmel bir çekim için gerekli olan tutarlı su sıcaklığı üreten bir cihaz bulun. Kahve telvelerinizi portafiltreye sıkıca sıkıştırmak için kaliteli bir tokmak kullanın.

Ayrıca, doğru ekipmanı kullanmanın yanı sıra, hepsinin temiz olduğundan emin olun. Örneğin, bir portafiltreyi kullanmadan önce öğütme ve nem artığı kalmaması için temizlemeniz gerekecektir. Temizleme işlemini atlarsanız, artıklar espressonuzun tadını değiştirir.

MÜKEMMEL ÇEKİMİ YAPIN

Ekipmanınızı kurduktan sonra, espressonuzu yapma zamanı. Ekipmanınızı ve bardaklarınızı önceden ısıtarak başlayın ve temizlemek için makineden su akıtın. Daha sonra ince öğütülmüş kahvenizi portafiltreye ekleyin ve sıkıca bastırın. Ardından, portafiltreyi makineye yerleştirin ve ekstraksiyon işlemini başlatın. Espressonuzun çıkarılması 20 ila 30 saniye sürmeli ve elde edilen shot zengin bir kremaya sahip olmalıdır.

Elbette ilk denemenizde mükemmel bir espresso yapamayabilirsiniz. Bu durumda espressonuzu damak tadınıza göre ayarlamalı ve tadına bakmalısınız.

SÜT KÖPÜRTME TEKNİĞİNİZİ MÜKEMMELLEŞTİRİN

Sütü köpürtmek veya espressonuza süt eklemek isteğe bağlı bir yöntemdir. Ancak latte veya kapuçino gibi süt bazlı bir içecek denemek veya tercih etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Süt eklerken pürüzsüz, kadifemsi bir mikro köpük oluşturmak için soğuk süt ve kaliteli bir buhar çubuğu kullanmalısınız.

Süt köpürtme, latte sanatı yaratma konusunda da ilginizi çekebilir. Elbette latte sanatı, tekniğinizi bilemek için çok fazla pratik ve özveri gerektirir. Ama alıştığınız anda, arkadaşlarınızı ve ailenizi onlara kahve servis ettiğinizde etkileyebilirsiniz.

ESPRESSO YAPMA SANATINDA USTALAŞIN

Mükemmel espresso yapmak, doğru ekipman, teknik ve malzemeleri gerektiren bir sanattır. Bu ipuçlarını takip ederek, iyi bir espresso yapmayı öğrenmeye ve kısa sürede usta olmaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu yüzden mükemmel fincanınızın keyfini çıkarın ve bilgilerinizi diğer kahve severlerle paylaşmayı unutmayın.