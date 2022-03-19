Ev turu: Beylikdüzü'nde 130 metrekarelik retro bir ev ve dekorasyon fikirleri

Evim, Beylikdüzü'nde 130 metrekarelik, şık bir eve konuk oldu. Retro modern stilde dekore edilmiş bu evde, ev sahipleri 4 kedileri ile birlikte yaşıyorlar. Ev sahiplerinden Simge Kırat, endüstri mühendisi. İşten arta kalan zamanında evinin dekorasyonu ile ilgileniyor. Özellikle pandemi döneminde evde sıkça zaman geçirdiğini söyleyen Kırat, bu dönemde dekorasyona fazlaca zaman ayırmış.

Simge Hanım kendisi ve evi ile ilgili şu bilgileri veriyor “Endüstri mühendisiyim. 2,5 senelik evliyim. Bu evde eşim ve 4 kedimizle birlikte yaşıyoruz. Normalde çalışıyorum ama dekorasyon benim hobim diyebilirim. Amatör olarak kendimce bir şeyler yapıyorum. Dekorasyona uzun zamandır ilgim vardı. Evlendikten ve kendi evim olduktan sonra hobim ile daha fazla ilgilenmeye başladım. Belli bir stilim var mı bilmiyorum çünkü amatörce ilgilendiğim bir hobi benim için dekorasyon. Sevdiğim objeleri topluyorum. Bazılarına kalabalık gelebilir ama ben objeleri görmeyi seviyorum. Modern parçalar da var, retro parçalar da var. Birlikte güzel görünen şeyleri toplayıp birleştiriyorum.”

Genel olarak retro modern stilde dekore edilmiş olan bu evde, İskandinav dokunuşlara da sıkça rastlamak mümkün. Aynı zamanda evin pek çok köşesinde yer alan bitkiler ile aynalar da dikkat çekiyor.

Salonda chesterfield ve İskandinav stilindeki koltuklar çok şık görünüyor. Salonda açık renkler ağırlıkta. Yemek alanı ise daha koyu tonlarda dekore edilmiş.

Simge Hanım “Orta sehpa mermer bir yapıda. Objeleri sevdiğim için sehpanın üzerinde objeler yer alıyor. Zaman zaman bu objeleri değiştiriyorum. Büyük mobilyaları, koltukları, TV ünitesini vs hepsini tek bir yerden aldık sadece orta sehpayı farklı bir yerden aldık. Rattan malzemeyi çok seviyorum. Avizem de bu malzemeden ve çok seviyorum.” diyor.

Evin mutfağı çok aydınlık ve ferah. Bunun sebebi ise Kuzey stilinde tercih edilen açık renkli mobilyalar ve balkonun mutfağa dahil edilmesi. Küçük ve eski olan mutfağı ev sahipleri yenilerken, balkon ile mutfak arasındaki duvarı kaldırmışlar. Bu da alana daha fazla ışık girmesini sağlamış.