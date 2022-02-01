Ev turu: Suadiye'de Eklektik Bir Ev

Evim Dergisi'nin konuk olduğu Ecem Uslu Demir "Dekorasyonla çok ilgiliyim, evdeki eşyaların yerini sürekli değiştiririm. Pandemi döneminde yaptığım şeyleri sosyal medyada çok fazla paylaştım ve insanlara ne güzel ilham veriyorum, bana sorular soruyorlar, fikir istiyorlar diyerek başladım aslında. Bunu çok sevdiğim için kendime iş edindim. Duvarlarımı boyadım, dolaplarımı boyadım, 'kendin yap'lar yaptım ve bunları bir fırsata çevirdim. Sokağa çıkma yasağı çok keyifli bir hale geldi. Evle ilgilenmeyi, eşyaların yerlerini değiştirmeyi çok seviyorum. Eşyaların durduğu yerler bir enerji veriyor." diyor.

Daha çok eklektik stilin ağırlıkta olduğu bu evde, pek çok stilde dokunuşlar da mevcut. Bohem, minimalist, İskandinav, country gibi stiller evin farklı bölgelerinde öne çıkıyor.

Ev sahibi "Senin stilin ne? diye sorduklarında, alangard olmadığımı çok iyi biliyorum, ama tek bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü beyazı, bitkiyi, hasırı, doğal ahşabı çok seviyorum." diyor.

Gelin bu evi birlikte inceleyelim...

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