Ev yapımı doğal sabun rehberi: Evde sabun nasıl yapılır?

Neden evde sabun yapma hareketine katılmalı ve kendi doğal sabununuzu yaratmaya başlamalısınız? İşte kişiselleştirilmiş cilt bakım çözümünüzü evinizin rahatlığında hazırlamanın faydaları ve basitliği...

Hazırlayan: Yağmur Topçu

NEDEN KENDİ SABUNUNUZU YAPMALISINIZ?

1. İçeriğinde ne olduğunu biliyorsunuz

Kendi sabununuzu yapmanız için en ikna edici nedenlerden biri, içine ne girdiğini kontrol edebilme imkanıdır. Ticari versiyonlar genellikle cildi tahriş edebilen ve doğal yağlarını yok edebilen sert kimyasallar ve sentetik kokular içerir. Kendi sabununuzu yapmak, cildinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış doğal, besleyici içerikler seçmenize olanak tanır.

2. Kişiselleştirme

Her insanın cildi farklıdır ve bir kişi için etkili olan şey, bir başkası için aynı sonuçları vermeyebilir. Ev yapımı sabun, formülünüzü belirli cilt sorunlarını ele alacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

Kuruluk, akne veya hassasiyetle mücadele ediyor olun, faydalı özellikleriyle bilinen içerikleri kullanarak özelleştirebilirsiniz, örneğin:

Nemlendirici shea yağı

Yatıştırıcı lavanta

Aydınlatıcı çay ağacı yağı

3. Çevre dostu

Kendi sabununuzu yapmak cildinize fayda sağlar ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Birçok ticari versiyon plastik kaplarda paketlenmiş olarak gelir bu da kirliliğe ve atığa neden olur. Kendi sabununuzu yaparak, minimum ambalaj kullanabilir veya yeniden kullanılabilir kalıplar ve kompostlanabilir ambalajlar gibi sıfır atık çözümleri tercih edebilirsiniz.

4. Maliyet etkin

Malzemelere ve ekipmana yapılan ilk yatırım göz korkutucu görünse de, kendi sabununuzu yapmak uzun vadede şaşırtıcı derecede maliyetinizi düşürebilir. Esansiyel yağlar, tereyağı ve kostik stokladıktan sonra, el yapımı veya lüks markaları satın almanın maliyetinin çok daha azına birden fazla parti üretebilirsiniz.

EV YAPIMI KOLAY DOĞAL SABUN TARİFİ

Artık sabun yapmanın faydalarına ikna olduğunuza göre, sizi başlatmak için basit bir tarifi inceleyelim. Bu temel tarif yeni başlayanlar için uygundur ve seçtiğiniz esansiyel yağlar ve katkı maddeleriyle özelleştirilebilir.

Malzemeler:

400 gr zeytinyağı

200 gr hindistan cevizi yağı

100 gr shea yağı

100 gr hint yağı

120 gr sodyum hidroksit (Kostik)

300 ml damıtılmış su

Esansiyel yağlar (isteğe bağlı)

Katkı maddeleri (örneğin yulaf ezmesi, bal veya kil)

Ekipman:

Güvenlik gözlüğü ve eldiven

Dijital mutfak terazisi

Paslanmaz çelik tencere

Termometre

Çubuk blender

Sabun kalıbı

Talimatlar:

Çalışma alanınızı hazırlayın: İyi havalandırılan bir alanda çalıştığınızdan ve başlamadan önce tüm malzemelerinizi ve ekipmanlarınızı yerleştirdiğinizden emin olun.

Malzemelerinizi ölçün: Dijital bir mutfak terazisi kullanarak, yağları, kostiği ve suyu tarife göre doğru bir şekilde ölçün.

Kostik solüsyonunu karıştırın: Kostiği suya dikkatlice ekleyin ve tamamen eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kendinizi sıçramalardan korumak için güvenlik gözlüğü ve eldiven takın.

Yağları eritin: Paslanmaz çelik bir tencerede zeytinyağını, hindistan cevizi yağını, shea yağını ve hint yağını kısık ateşte tamamen birleşene kadar eritin. Ateşten alın ve yaklaşık 100°F (38°C) sıcaklığa soğutun.

Malzemeleri birleştirin: Kostik çözeltisi ve yağlar uygun sıcaklığa soğuduktan sonra, kostik çözeltisini yavaşça yağ kabına dökün ve bir çubuk blender ile sürekli karıştırın.

İz kalana kadar karıştırın: Karışımı, sabun hamurunun kalınlaştığı ve yüzeyde gezdirildiğinde hafif bir iz bıraktığı "iz" aşamasına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Esansiyel yağlar ve katkı maddeleri ekleyin: İstenirse, seçtiğiniz esansiyel yağları ve yulaf ezmesi veya bal gibi herhangi bir katkı maddesini hamura ekleyin ve iyice karıştırın.

Kalıplara dökün: Hamuru seçtiğiniz kalıplara dökün ve hava kabarcıklarını çıkarmak için hafifçe vurun. Kalıpları bir havlu veya kartonla örtün ve 24-48 saat bekletin.

Kalıptan çıkarın ve kürleyin: 24-48 saat sonra, sabunu dikkatlice kalıptan çıkarın ve gerekirse kalıplara kesin. Çubukları serin ve kuru bir yerde 4-6 hafta boyunca kürlenmesi için bir rafa koyun, fazla nemin buharlaşmasını ve sabunun sertleşmesini sağlayın.

Ev yapımı sabununuzun tadını çıkarın: Tamamen kürlendiğinde, ev yapımı doğal sabununuz kullanıma hazırdır. Kişiselleştirilmiş yaratımınızın besleyici faydalarının tadını çıkarın ve cilt bakım çözümünüzü sıfırdan hazırlamanın verdiği memnuniyeti yaşayın.

Kendin yap sabun yapma sanatını benimseyin

Kendi sabununuzu yapmak pratik ve ödüllendirici bir çabadır. Aynı zamanda kendinizi ifade etmek için yaratıcı bir çıkıştır. Basit malzemeler ve temel ekipmanlarla cildinizin benzersiz ihtiyaçlarına hitap eden lüks, doğal çeşitler yaratabilirsiniz. Öyleyse neden harekete geçip kendin yap sabun yapma yolculuğuna çıkmıyorsunuz? Cildiniz ve gezegen size teşekkür edecek.