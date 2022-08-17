Evini nasıl sürekli temiz tuttuğunu uyguladığı 12 kuralla anlattı

Natali Juste Simmonds, "Her gün ailelerinden sonra saatlerce temizlik yapan pek çok insan tanıyorum ama bunu reddediyorum" diyor. Simmonds, saatlerce temizlilik yapmak zorunda kalmamak için evinde uyguladığı kuralları ise şöyle özetliyor: "İşin sırrı, ilk etapta ortalığı karıştırmamaktır. Aşağıdakileri yapmak için evdeki herkesi eğitin (kediler istisnadır). Bir süre sonra bu alışkanlıklar rutin hale gelecek, ancak kurallara bağlı kalmalı ve kimsenin pes etmemesine dikkat etmelisiniz"

Simmonds, önerileri için şu yorumu yapıyor: "Bu patronluk taslayan bir konuysa özür dilerim ama bu ipuçlarının çoğunu kayınvalidemden öğrendim çünkü evi pırıl pırıl. "Asla ortalığı karıştırmazsan, asla temizlemek zorunda kalmazsın" diyor. İyi ki oğlunu böyle büyüttü, biz de çocukları böyle büyüttük. Evinizdeki herkesin yaşam alanına saygı duymasını ve ortalığı dağıtmamasını beklemek zalimlik değildir"

Simmonds'ın kendi yaşamında uyguladığı rutinler özetle şöyle:

1- Simmonds, duşta bir çekçek bulundurduğunu söylüyor. Böylece duşakabinde leke, yerlerde ıslak zemin kalmayacağını belirtiyor.

2- Simmonds, "Banyo lavabosunun yanında kuru bir bez bulundurun. Ne zaman biri musluğu kullansa veya dişlerini fırçalasa, tezgahı ve aynayı silsin. Kelimenin tam anlamıyla 2 saniye sürer. Tezgahlarda diş macunu lekesi yok" diyor.

3- "Tuvaletin yanında çamaşır suyu/tuvalet temizleyicisi bulundurun. Günde iki kez biraz dökün. Açıkçası, tuvaleti düzenli olarak temizleyin, ancak bu ciddi lekeleri önler. Tuvalet fırçası yok"

4- "Her kullandığınızda her şeyi doğru yere koyun. Kulağa basit geliyor ama dağınıklık istemiyorsanız eşyalarınızı kaldırın"

5- Çocuklar, bir evi düzenli tutmanın normal ve bir yaşam becerisi olduğunu bilmelidir. Asla "bana yardım eder misin?" demem. Çünkü a) Bu bir iyilik değil ve b) Benim işim değil. "Katkıda bulunma zamanı" diyorum çünkü hepimiz birlikte yaşıyoruz, o alana ve birbirimizin zamanına saygı duyuyoruz. Buna ortaklar dahildir. Bir çocuk masayı bırakırsa, diğeri temizler. Biri çamaşırları asarsa, diğeri toplar. "Akşam yemeği için yardıma ihtiyacım var" demiyorum, "sebzeyi kim doğrayacak ve kim yıkayacak?" diyorum. Başka seçeneğim yok.

6- Mutfak tezgahını, işi yaparken, yemek pişirirken temizleyin, akşam 21.00'de geri dönülecek bir karışıklık olmayacak.

7- "Yatağınızda veya kıyafetlerinizde kedi tüyü istemiyorsanız kedilerinizi nereye isterlerse gitmesine izin vermeyin. Kimi kandırıyorum? Canları ne istiyorsa onu yapacaklar. Ama deneyebilirsin"

8- Günde bir kez bir çanta alın, yanlış yerde olan her şeyi doldurun ve yerine koyun.

9- Pamuklu elbise veya gömlek olmayan hiçbir şeyi ütüleme zahmetine girmeyin. Çoğu kırışıklık vücut ısısıyla ortaya çıkar ve zaten çarşaflarınızı kim görecek?

10- Yatak odanızda sandalye yok. Çünkü üzerine temiz ve kirli giysiler bırakacaksınız.

11- Tozlu yüzeyleri fark ettiğiniz anda silin. (Hafta sonları bir saat boyunca toz almamak için)

12 - Yiyecekleri dışarıda bırakmayın veya meyvelerin bozulmasına izin vermeyin