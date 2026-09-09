Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi ne?

Evlilik Güzeldir ilk bölümü ile 7 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında ekran macerasına başlıyor. Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim ve Yıldız Kültür gibi isimleri bir araya getiren yapım hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Peki Evlilik Güzeldir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Evlilik Güzeldir oyuncuları...

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar ile beş bekar kızının yaşanan gelişmelerle birlikte değişen hayatını konu ediyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan - Mesut Bahtiyar

İlayda Alişan - Yasemin

Hande Soral - Zeynep

Gözde Okur - Saadet

Cansu Savcı - Nergis

Nil Sude Albayrak - Aslı

Anıl Çelik - Servet

Sera Tokdemir - Ayşe

Ferit Aktuğ - Ali Rıza

Seçkin Özdemir - Murat

Yusuf Çim - Can

Alihan Demirbilek - Diyar

Berk Bakioğlu - Sinan

Ferida Bağ - Bahar

Yıldız Kültür - Safiye