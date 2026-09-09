Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi ne?
TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı Evlilik Güzeldir, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak’ın oturduğu dizinin senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor. 7 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Evlilik Güzeldir dizisine dair merak edilen tüm detaylar…
Elele Online
Evlilik Güzeldir ilk bölümü ile 7 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında ekran macerasına başlıyor. Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim ve Yıldız Kültür gibi isimleri bir araya getiren yapım hikayesiyle de dikkat çekiyor.
Peki Evlilik Güzeldir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Evlilik Güzeldir oyuncuları...
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar ile beş bekar kızının yaşanan gelişmelerle birlikte değişen hayatını konu ediyor.
EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?
Fikret Kuşkan - Mesut Bahtiyar
İlayda Alişan - Yasemin
Hande Soral - Zeynep
Gözde Okur - Saadet
Cansu Savcı - Nergis
Nil Sude Albayrak - Aslı
Anıl Çelik - Servet
Sera Tokdemir - Ayşe
Ferit Aktuğ - Ali Rıza
Seçkin Özdemir - Murat
Yusuf Çim - Can
Alihan Demirbilek - Diyar
Berk Bakioğlu - Sinan
Ferida Bağ - Bahar
Yıldız Kültür - Safiye