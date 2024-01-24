FOX TV'nın adı değişiyor: FOX TV yeni adını bu videoyla duyurdu

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" dedi. Marketing Türkiye'nin haberine göre söz konusu değişikliğin sebebi Disney Grubu’nun FOX TV’yi satın alırken isim hakkını da satın alması ve bu hakkın kullanım süresinin sona ermesi. Fox Televizyonu isim hakkının süresinin dolması üzerine yayın yaptığı ülkelerde Star Channel olarak isim değişikliğine gitmişti. Ancak Türkiye'de bu isimde bir kanal bulunuyor. RTÜK üyesi Taşçı'nın paylaşımına göre Türkiye'de FOX TV'nin yeni adı Now Tv olacak.

FOX TV'DEN İLK VİDEO

FOX TV ise isim değişikliği için bir video yayınladı ve "Sevdiğiniz FOX şimdi NOW oluyor!" dedi... FOX TV'nin paylaştığı video şöyle: